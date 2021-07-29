林昀儒戰到第7局！「以為在看金牌戰」球迷心臟超痛：要漏尿了

記者曾筠淇／綜合報導

19歲桌球小將林昀儒29日在東京奧運男單4強，遭遇世界球王、中國選手樊振東，雙方戰況相當激烈，二、三局甚至還Deuce。不少網友都坐在電視機前幫忙緊張，其中還有人忍不住直呼「這局桌球男單根本金牌戰吧」、「我快不行了」、「史詩級大戰」。

▲林昀儒超強！（圖／路透）

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由於林昀儒和樊振東比賽展開拉鋸戰，因此不少球迷看著看著都覺得相當緊張，除了有人稱自己心臟很痛，也有人說自己快要漏尿了，「心臟快受不了了」、「超刺激啊」、「心臟不好QQ」、「 天啊！我要漏尿了」、「心臟超痛」、「每球都緊張得要死」。

其中還有網友形容，這場桌球男單根本是「金牌戰」，雙方互咬、咬這麼緊，而且每局都好硬，冠亞軍賽提前開打了吧？而底下網友也回應，「直接封神了」、「心臟快爆了」、「太精采了」、「看的人都有壓力了，場上的壓力一定超大」、「真的頂尖對決」。

▲網友看得超緊張。（圖／路透）

回顧整場比賽，林昀儒對上世界球王樊振東，首局掌握優勢以11:6先馳得點，第二局以9:11落敗，接著第三局雙方互咬，林昀儒一度4:7落後，但之後靠著招牌反手拍追到9:10，比到最後，以12:14輸給對手。而第四局，雙方一樣僵持不下，進入到10:10之後，關鍵時刻林昀儒連拿2分拿下這一局。

第五局，雙方一路戰到6:6平手，之後樊振東取得2個盤末點，最終以11比9取得3比2聽牌。第六局，樊振東3:3時連下三球，將比分拉到8:4，但是小林這時狂追，追到9:9且取得盤末點，最終小林以11:9搶下第六盤，雙方戰成3比3。

最後一局，林昀儒起初雖然先取得3:1領先，不過沒多久後以4:8落後，最終8:11輸給對方。