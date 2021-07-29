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莫德納剩71萬劑　全台273萬人「等打第2劑」！他嘆：單勾沒機會了

▲▼北市國小教職員今日起於台北市花博疫苗接種站施打疫苗,花博爭豔館,施打疫苗,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,醫護人員,防護衣,AZ疫苗,接種率,防疫,疫情,緩打潮,花博接種站。（圖／記者李毓康攝）

▲示意圖。（圖／記者李毓康攝）

記者施怡妏／採訪報導

根據指揮中心最新統計，有346萬人堅持非莫德納不打，但依照國內疫苗取得狀況，莫德納到貨進度遙遙無期，恐怕得無止境等待，有網友試算，全台灣有273萬人等待打第二劑莫德納，但台灣目前只剩下71.8萬劑，根本不夠施打，連第一劑都還沒有打到的人是不是沒機會。貼文一出，引起網友熱議。

根據衛福部官網資訊，截至27日，莫德納已有293萬1138人接種，打完第一劑有283萬4957人，打完第二劑有9萬6181人，等待打第二劑的人有273萬8776人。目前台灣已到貨的莫德那有365萬劑，扣掉施打的數量，目前剩下71.8萬劑。

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原PO在PTT發文，「最近看一堆人還是死守只要莫德那，簡直可比美300壯士死守溫泉關」，全台灣有273萬人在等待施打第二劑莫德納，這些人大約都在7月初注射第一劑，根據疫苗注射間隔10週，打第二劑的人會在9月中達到高峰，但目前台灣只剩71.8萬劑莫德納，且根據登記統計，有346萬人只願意打莫德納，原PO好奇問「此題何解？」

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲莫德納疫苗目前僅剩下72萬劑。（圖／翻攝自PTT）

對此，網友們表示，「打高端，步入高端」、「美國爸爸會再給啦」、「高端準備好了」、「基本上就是保底第二劑」、「政府敢開給人民填，就想辦法去生出來啊」、「不是說很夠，給登記又說沒有」、「機票唯一解」、「疫苗政策亂七八糟，一堆人連第一劑都沒的打，第二類官員憑什麼打第二劑」。

據了解，國內今年能取得的莫德納，包含原先採購505萬，第四季加購100萬劑，還有美國捐贈250萬劑，總計約855萬劑；指揮官陳時中分析，一人安排接種兩劑，整體來講大概也只有400多萬分配量，未來接種莫德納提供數量可能較少。

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