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打2劑高端疫苗！　二期受試者曝「身體狀況」：第二劑副作用明顯

▲台北車站地下街人員及攤商施打疫苗。（圖／記者林敬旻攝）

▲疫苗接種示意圖。（圖／記者林敬旻攝）

記者施怡妏／採訪報導

國產高端疫苗正式列入「COVID-19疫苗施打意願登記與預約系統」選項，再次掀起網友對於疫苗廠牌的討論，網友謝先生在臉書發文，自願參與高端第二期疫苗測試個人解盲，剛好運氣不錯，打到真的疫苗，已經施打2劑，並分享施打後身體的狀況，「希望高端疫苗成功，否則受試者就白當了」。

謝先生在臉書「爆廢公社」發文，第二期測試基本上有14%的機率會打到安慰劑，很幸運自已打到的是「真的疫苗」。關於副作用的問題，他透露，打完第一劑後會有肌肉痠痛，鎖骨胸口部位有起小紅疹，有點拉肚子；打完第二劑後，待在醫院休息30分鐘，除了有輕微的頭痛之外，身體不適狀況都與第一劑相同，「不過第二劑副作用稍微明顯一點」。

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試驗疫苗的負責人也證實，根據解盲結果，謝先生施打的是「高端試驗疫苗」，已具有保護力，目前不需要再施打其他公費疫苗。

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

▲謝先生表示，第二劑副作用較明顯 。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

謝先生向《ETtoday新聞雲》記者透露，本身有訂閱衛福部的電子報，去年年中有收到一份疫苗受試者問卷，因此決定參加疫苗測試，於今年3月以及4月分別施打高端疫苗1、2劑，對於民眾不看好國產疫苗，他認為，「雖然支持國產疫苗，但是（政府）某些事情說的不清楚，讓國人有疑慮，我有點無言」，只是希望疫苗可以成功，「要不然受試者就白當了」。

另外，許多人都關心，施打高端疫苗後保護力有多少，謝先生表示，受試時負責人沒有提到此事，會再去詢問，不過負責人有強調，試驗結束之前是不能出國的，自己目前也沒有出國的規劃，雖然可以隨時單方面中斷這個試驗，「但是目前還是會遵守高端疫苗試驗的規則」。

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