「大量降雨沒完沒了」防致災！全台最劇3天時間曝　午後防雷雨彈

▲今晨0時至5時半累積雨量圖。（圖／氣象局）



記者陳俊宏／台北報導

午後防雷雨彈，周末起全台有雨！氣象專家吳德榮今天（29日）提醒，降雨日漸增多，周末起嚴防致災降雨，迎風面的大量降雨看似「沒完沒了、未見盡頭」，應該注意。中央氣象局預報員官欣平則說，周六到下周一降雨最顯著，至於偏強西南風是否會增強成西南氣流，還要再觀察。

氣象局今晨對台南市、高雄市、屏東縣發布「大雨特報」，西南風影響，易有短延時強降雨，今天南部地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

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官欣平接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今起至周五西南風逐漸增強，降雨劇烈程度和範圍擴展，今晨南部到苗栗有明顯雨勢，白天南部下雨時間偏長，中部相對南部較局部，但也有局部陣雨或雷雨，北部、東半部白天高溫炎熱為主；各地午後都有雷陣雨機率，最明顯是在山區，而桃園以北、主要大台北地區也有局部大雨、短延時強降雨。

▼西南風逐日增強。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



官欣平提醒，周六至下周三西南風最顯著，加上台灣附近是低壓帶，中南部陣雨和雷雨情形很明顯，有短延時強降雨及局部大雨或豪雨發生的機率；北部也有短暫陣雨或雷雨，降雨不只侷限在下午，上午也可能；而東部是局部短暫陣雨或雷雨。

官欣平分析，周六到下周三的降雨，其中又以周六到下周一最顯著，但下周二、下周三仍在低壓帶內，也會有比較大的雨勢。至於偏強的西南風是否可能增強成西南氣流？他表示，還要觀察，但不管有沒有變西南氣流，降雨有上升趨勢，若致災性有達到豪雨以上，就有可能將敘述調整成西南氣流。

而周末台灣附近可能有擾動生成？官欣平指出，變數比較大，因台灣附近到日本南方海面都是低壓帶，確實有擾動生成，但位置、時間、水氣非常不一定，延伸到8月初都是低壓帶，對台灣影響不太肯定，還要再觀察。

▼吳德榮說，最新歐洲模式模擬周日20時850百帕風場圖（下圖左）顯示，季風槽調整至台灣附近，西南季風吹向台灣；模擬同時的地面氣壓及累積雨量圖（下圖右）顯示，台灣有大量降雨。（點圖可放大／翻攝「三立準氣象· 老大洩天機」）



至於近期是否將有颱風生成？官欣平說，不一定，有些模式做出有低壓生成，有些是中尺度對流，變數還很大，但夏天長出熱帶系統是很正常的事。

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今、周五天氣型態類似，但西南季風漸向北調，不穩定（熱力及動力）大氣影響的範圍逐日擴大、雨勢亦有逐日增大的趨勢，除了迎風面苗栗以南有陣雨、雷雨，北部、東半部午後的局部雷陣雨亦逐日活躍；背風面北部、東半部未降雨前，則都是晴朗、炎熱，最高溫可達37、38度。



吳德榮分析，周六至下周一西南季風持續，季風槽（Monsoon trough）甚至調整至台灣附近，模擬的雨勢繼續增大，影響範圍亦無減小的趨勢，由於將連日多雨、有累積大量降雨的潛勢，應慎防致災的可能。



吳德榮說，下周二至下周六季風槽的東端（關島北方海面）有低壓發展的跡象，但並未改變此「行星尺度」西南季風持續影響台灣的型態，迎風面的大量降雨看似「沒完沒了、未見盡頭」，應該注意；但已接近期末，模式模擬調整中、宜再觀察。

▼民眾外出記得攜帶雨具。（圖／資料照／記者黃克翔攝）