點出「全民公敵」！疫情接下來怎發展　醫貼1圖：可看香港經驗

▲沈政男貼出香港的新增病例曲線圖，「後半段看起來跟台灣現在很像，台灣有其他人去看嗎？沒有了。」（點圖可放大／沈政男授權提供）

記者陳俊宏／綜合報導

衛福部草屯療養院醫師沈政男表示，接下來台灣疫情會怎麼發展？可以去看看香港經驗，「內用與清零並不違背！清零絕對可能，但前提是不要放棄清零目標。」他也點出現在台灣的「全民公敵」。

28日新增18例本土確診，沈政男在臉書說，還記得上次18例是什麼時候？7月8日，如今過了20天還是18例，代表最近3周R值已經維持在0.9-1，也就是有在下降，但速度很慢，為什麼？當然是特殊社交群聚！28日高雄又傳出確診了，可能也是從台北傳下來，而且一直到前幾天都還在聚會，顯見即使成為全民公敵也是不怕。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▼全國7/27-8/9降為二級警戒。（圖／記者周宸亘攝）



沈政男說，此外，台北又發生長照群聚感染，說是唯一一位住民沒有打疫苗而染疫，其實不肯打疫苗就應該要他們退住，自己帶回家照顧，而非留在機構裡帶給大家染疫風險。

沈政男認為，這事情還有一個問題，是誰傳染了這一位住民？是不是間接來自特殊社交圈？這也得把疫調做清楚，否則清零遙遙無期，現在這個時候還發生機構群聚，相當不應該！

「接下來台灣疫情會怎麼發展？可以去看看香港經驗。」沈政男表示，香港至今確診1萬1000多例，幾個月前也有一個高峰，後來慢慢下降，目前已經本土零確診超過50天；清零之路很漫長，因為到了新增個位數以後，R值就會拉抬到接近1，這時必須施加另外的防控力道，才可能繼續壓制傳播鏈。

沈政男指出，至於開放內用，你去看香港的防疫須知便知，寫得有夠清楚，依餐廳每桌用餐人數劃分防疫要求，而非一概而論，但共通點是餐廳人員必須接種疫苗或定期檢測PCR，「內用與清零並不違背！清零絕對可能，但前提是，不要放棄清零目標。」他也貼出香港的新增病例曲線圖，「後半段看起來跟台灣現在很像，台灣有其他人去看嗎？沒有了。」

►本文獲得沈政男醫師授權。



▼沈政男說，香港已本土零確診超過50天。圖為香港疫苗施打首日。（圖／路透）

