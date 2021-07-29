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林飛帆2點親曝單選高端原因　「但建議3種疫苗都勾選」

記者黃翊婷／綜合報導

中央流行疫情指揮中心27日重新開放疫苗平台意願登記，新增高端疫苗選項。民進黨副秘書長林飛帆28日在臉書PO文表明已改登記高端，他進一步說明原因，這麼做是想「身體力行鼓勵大家將國產疫苗列為接種選項之一」，但鼓勵大眾3種疫苗都勾選。

▲▼蔡英文黨部交接主席-林飛帆。（圖／記者周宸亘攝）

▲林飛帆疫苗預約改登記「單選高端」。（資料照／記者周宸亘攝）

林飛帆28日在臉書PO文中提到，高端疫苗27日已上線開放預約，他也改登記高端，希望還沒預約登記接種意願的朋友，能趕快去預約，「無論是AZ、莫德納還是國產疫苗，輪到你就去打！」

接著，林飛帆在留言處補充說明，一些朋友對於「不挑疫苗輪到你就去打」和「支持國產指定預約」有所疑惑，於是決定提出2點說明，首先，他的建議還是不要挑疫苗，AZ、莫德納和國產疫苗都能降低染疫或重症機率，若身體有特殊狀況，應該洽詢專業醫師、遵照指揮中心指引，而不是聽信流言就排斥特定疫苗。

第二，也是林飛帆為何改登記之後只選擇國產疫苗的原因，他表示，此舉當然不是要挑疫苗，而是過去有特定政黨持續汙名化國產疫苗，「我想作為還未接種疫苗的執政團隊的一分子，也可以身體力行鼓勵大家將國產疫苗列為接種選項之一。這是我個人只勾選國產的原因，但建議大家3種疫苗都勾選！」

林飛帆公開單選高端的原因。（圖／翻攝自Facebook／林飛帆）

▲林飛帆親自公開單選高端的原因。（圖／翻攝自Facebook／林飛帆）

而截至28日下午5時統計，目前全國意願登記完成總人數達866萬7679人，3種疫苗的登記狀況如下：

AZ：43萬5134人，佔比 5.02％。
AZ、莫德納：421萬9066人，佔比 48.68％。
AZ、莫德納、高端：37萬2704人，佔比 4.3％。
AZ、高端：1萬6815人，佔比 0.19％。
莫德納：346萬956人，佔比39.93％。
莫德納、高端：7萬0787人，佔比0.82％。
高端：9萬2217人，佔比1.06％。

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