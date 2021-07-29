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4疫苗優缺點一次看！蔡英文最快8月打高端　55.2萬人跟進接種

記者陳俊宏／綜合報導

國產疫苗高端正式納入公費施打，總統蔡英文也打算捐出手臂，登記要打高端。根據指揮中心最新統計，有意願打高端者達到55.2萬人，指揮官陳時中表示，預期高端最早提供接種時間還是落在8月。而前台大感染科醫師林氏璧也分析高端、莫德納、BNT和AZ四種疫苗的優缺點，要民眾自己選要打什麼疫苗。

總統府發言人張惇涵28日表示，蔡總統在27日已上網完成高端疫苗意願登記，等候預約通知以進行後續接種，而總統府也將視預約結果，妥適安排後續作業。

▼蔡英文自己操作預約高端疫苗。（圖／翻攝蔡英文臉書）

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▲▼總統蔡英文自己操作預約高端疫苗。（圖／蔡英文臉書）

蔡英文則在臉書釋出她自己操作滑鼠預約高端的畫面，並且表示安全、有效、合法、符合科學標準的疫苗，才會提供給大家接種。她強調，自己也會去接種，請大家放心。

根據指揮中心統計到28日下午5時，有意願打高端的人達到55.2萬。值得注意的是，非高端不打、只勾高端一個選項的人達到9.2萬，和28日下午5時僅有3.7萬人相比，人數翻倍。

對於蔡英文表態打高端疫苗，陳時中表示，開放預約的時候，就麻煩總統趕快去預約登記。他也提到，預期高端最早提供接種時間還是落在8月。

▼台灣全力衝高疫苗覆蓋率。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼0720 新北市公私立教職員0720疫苗開打（慈濟中和靜思堂）。（圖／記者黃克翔攝）

林氏璧28日在「日本自助旅遊中毒者」臉書提到，你到現在還在猶豫要打哪個新冠疫苗嗎？AZ疫苗血栓和猝死很可怕？高端聯亞沒做第三期就EUA可以相信嗎？莫德納和BNT真的這麼好嗎？他因此分析4種疫苗的優缺點：

1、高端

優點：中和抗體比AZ高，蛋白疫苗安全性理論上較佳，不良反應明顯較少。

缺點：完整報告還有EUA會議紀錄目前未公開。未經第三期，不確定其保護力。未來國際疫苗護照認定可能有問題。

2、莫德納

優點：在臨床試驗中表現和BNT不相上下。產生的中和抗體是目前疫苗中極高的。

缺點：第二劑不良反應高。30歲以下男性有心肌炎的風險。延後到10-12周施打的保護力是否會下降未知（這裡BNT的資料比較多）。僅打完第一劑的保護力可能還比AZ差一些，需要打完第二劑14天後才有最好的保護力。

▼莫德納疫苗。（圖／記者李毓康攝）

▲▼新北五股工商展覽館超大型疫苗接種站今開放施打莫德納疫苗，上午場超過兩千名民眾接種疫苗，下午場也有近兩千名民眾接種。（圖／記者湯興漢攝）

3、BNT

優點：實證資料遠多於莫德納，保護力數字多半是最佳的疫苗。

缺點：第二劑不良反應高。30歲以下男性有心肌炎的風險。僅打完第一劑的保護力可能還比AZ差一些，需要打完第二劑14天後才有最好的保護力。

▼BNT疫苗。（圖／路透）

▲▼德國BioNTech（BNT）藥廠。（圖／路透）

4、AZ

優點：全世界最廣泛被施打的疫苗，有大量實證數據。成功控制英國的疫情。防重症方面面對印度變種病毒Delta不會輸給BNT。打完第一劑14天後便已經有不錯的保護力。未來有混打的機會，AZ混打BNT在牛津研究中做出來，有和BNT/BNT差不多的中和抗體，卻有更高的細胞免疫。

缺點：第一劑不良反應高。須注意血栓併血小板低下的副作用，在4-28天內發生，約10萬分之1。

▼AZ疫苗。（圖／記者李毓康攝）

▲▼新光醫院於國立台灣科教館設立疫苗接種站替台北市85歲以上長者施打AZ疫苗,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,腺病毒載體疫苗。（圖／記者李毓康攝）

►截至7/28 17:00

預約接種
符合預約資格： 1,380,747人。
預約人數：1,015,176人，佔符合預約資格人數73.52%。

意願登記
全國意願登記完成總人數：8,667,679人。
疫苗登記狀況：
AZ：435,134人，佔比 5.02%
AZ、Moderna：4,219,066人，佔比 48.68%
AZ、Moderna、高端：372,704人，佔比 4.3%
AZ、高端：16,815人，佔比 0.19%
Moderna：3,460,956人，佔比39.93%
Moderna、高端：70,787人，佔比0.82%
高端：92,217人，佔比1.06%
有意願接種高端疫苗總計：552,445人

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