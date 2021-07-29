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日本21歲體操妹超甜！「火辣緊身衣」看呆全場　網噴鼻血：戀愛了

▲▼日本21歲體操妹杉原愛子。（合成圖／路透）

▲日本體操選手杉原愛子，甜美臉蛋、好身材引發網友熱議。（合成圖／路透）

記者柯沛辰／綜合報導

日本女子體操隊27日在東奧女子團體全能競技體操項目上失利，以第五名的成績收尾，但日本網友們不忍苛責，因為21歲選手杉原愛子不僅面容姣好、可愛，還有豐滿上圍，讓許多人醉翁之意不在酒，忍不住紛紛直呼「戀愛了！」

綜合日媒報導，杉原愛子目前就讀武庫川女子大學，是體操部學生，這次她和其他3位選手，以重現57年前東京奧運的「銅牌榮耀」為目標，希望替日本女子體操隊奪得獎牌，但未能如願，僅以第5名的成績結束這次挑戰。

▲▼日本21歲體操妹杉原愛子。（圖／路透）

▲杉原愛子今年21歲，是武庫川女子大學體操部學生。（圖／路透）

不過，日本網友沒有苛責之意，反而紛紛表示「戀愛了」、「盡力就好」、「太可愛了」、「表現已經在水準之上」、「對手真的也很強」、「不受身材影響，真的厲害」，因為杉原愛子個性開朗甜美，加上豐滿身材，讓她更受矚目。

另外，YouTube上也出現不少特定片段的「重播影像」，內容全是杉原愛子的比賽過程，讓日本網友驚嘆，杉原愛子的技巧實在高超，但也有不少人留言一秒歪樓，引發熱議。

▼杉原愛子不時會在IG分享比賽心情。（圖／翻攝自IG／aiko_sugihara）

▲▼日本21歲體操妹超甜！「豐滿上圍」辣翻全場　網友走神：戀愛了。（圖／翻攝自IG／aiko_sugihara）

▲▼日本21歲體操妹超甜！「豐滿上圍」辣翻全場　網友走神：戀愛了。（圖／翻攝自IG／aiko_sugihara）

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