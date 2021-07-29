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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

台灣隊、中華隊「東奧正名」吵3年　當年賴清德一段話再掀熱議

▲▼ 東奧開幕式，中華隊 。（圖／體育署提供）

▲我國代表團在開幕式進場時，日本主播久田麻由子直接喊出「台灣」。（圖／體育署提供）

記者黃翊婷／綜合報導

東京奧運截至28日為止，中華隊累計獲得1金、2銀、3銅，排名第17名，成績相當亮眼。雖然日本女主播和久田麻由子在開幕式上喊出台灣，加拿大媒體也使用中華民國國旗代表我國，但對於「東奧正名」一事，其實2018年9月東奧正名公投成案之前，時任行政院長、現任副總統賴清德曾直言，對於民間力推正名抱持尊重立場，政府並未明確表示立場，而是選擇冷處理。

2020東京奧運自開幕以來，對於我國代表隊到底該稱為台灣隊還是中華隊，各界一直都有不同的聲音。不過，日本《NHK》、南韓包括《MBC》等主流電視台以及美國《NBC》在我國選手登場時，皆在記分板寫上「台灣」，主播甚至直接唱名台灣兩字，一度引發大陸網友不滿；接著，加拿大體育頻道也使用中華民國國旗代表我國，而非使用以往的中華奧會旗。

▲東奧正名公投，紀政。（圖／記者路皓惟攝）

▲紀政2018年間發起東奧正名公投案。（資料照／記者路皓惟攝）

回顧東奧正名一事，發起東京奧運正名公投案的人是前奧運國手「飛躍的羚羊」紀政，主旨是希望我國代表團能從原用的「中華台北」更改為「台灣」，2018年9月成案後，於同年11月24日與九合一選舉一同進行投票，最終以同意票476萬、不同意票577萬被否決提案。

其實，當時推動正名公投時，中國曾以此為由施壓取消台中市東亞青運主辦權。時任行政院長的賴清德當年在接受《YAHOO！TV》專訪時提過，依據「洛桑協議」規定，台灣參與奧運的名稱就是「中華台北」，相信很多人不滿意，但是目前的狀況是這樣，政府也認為保障運動選手的參賽權很重要，國際奧會已經做出決定，希望台灣遵循「洛桑協議」用中華台北的名稱，也期盼台灣社會能夠了解後再判斷，至於民間力推正名，政府也抱持尊重立場。

賴清德的說法並未明確表態到底挺不挺東奧正名，面對政府的冷處理，當時紀政前往立法院參加活動被問及此事，她搖手坦言不會受訪，也不會進行評論，隨後加速離開現場。

▲▼運動員反對東奧正名公投,周天成,林怡君, 楊俊瀚,鄭兆村。奧運人協會杜台新（圖／記者張一中攝）

▲當時有部分運動員跳出來反對東奧正名公投。（資料照／記者張一中攝）

如今我國代表隊在2020東京奧運拿下1金、2銀、3銅的好成績，正名的爭議又再次成為各界討論的焦點之一。國民黨28日還透過臉書PO文，直指蔡政府在東奧引發4大爭議，其中一點便是正名，詳細內容如下：

一，「選手搭商務艙」承諾跳票：蔡英文曾公開承諾，未來奧運國手出國統一搭乘商務艙，但今年東奧卻被抓包選手搭經濟艙，體育署官員坐商務艙，直接打臉蔡英文。

二，網球雙打世界第一 卻打不了奧運：網球雙打世界第一的選手卻無法打奧運，引起外界對單項協會資源分配不均問題產生質疑，民進黨喊改革喊了5年，一次奧運就被打回原形。

三、世界級裁判 成體育補助孤兒：前往奧運擔任裁判執法的台灣裁判，政府完全沒有提供任何補助，包括採檢、疫苗、隔離以及交通，全部都必須由裁判自費，請問體育署到哪去了？

四，蔡總統海外正名不敢！ 國內出征大膽：中華隊在海外爭取榮譽，蔡政府卻在國內大搞「正名動作」；在2018年「東奧正名公投」，蔡英文切割、不支持，當時外交部也公開說明恐影響選手參賽資格，到了2021年「東奧開賽後」開始卻大搞正名運動，甚至放任不理性網軍出征為「中華隊」加油的藝人，拿意識形態製造政治紛擾，分化國人。

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