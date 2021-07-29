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歡慶台灣奪金！義大世界99元爽玩4天　同名「郭婞淳」飲料免費

▲▼郭婞淳（圖／達志影像／美聯社）

▲「舉重女神」郭婞淳。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉國吏／綜合報導　

「舉重女神」郭婞淳27日舉出台灣在東奧首面金牌、舉國歡騰，許多業者為了慶祝紛紛推出活動慶賀。高雄義大遊樂世界今天開始推出奪金入園價99元，另外還有業者推出跟「郭婞淳」同名就任一飲品免費，4大超商也推出限時咖啡優惠，要繼續為中華隊加油。

高雄義大遊樂世界今天起至8/1，將祭出最新奪金歡慶入園優惠，原價899元的門票，現在不分大人小孩入園通通都只要99元。防疫的部份，園區全力配合政府防疫政策，完善各項防疫措施，定時進行清消作業，搭配QR-CODE無接觸購票服務、員工健康管理等控管機制，提供旅客安心又安全的旅遊環境。

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▲歡慶中華代表隊昨日贏得東奧首面金牌，義大遊樂世界推出限時4天門票99元優惠價。（圖／義大遊樂世界提供）

咖啡業者「Trine & Zen」也在臉書上宣布，7/28-7/30只要跟「郭婞淳」一字相同者，任一飲品8折優惠、兩字5折，三字相同者則是免費。

另外推出金牌優惠的還有4大超商，7-11今（28）日於OPEN POINT APP的「行動隨時取」推出「CITY CAFE大杯美式咖啡買7送7」，且冰熱可任選，限量10萬組，每位會員限定購買1組；全家即刻起至今晚11時59分於「隨買跨店取」，推出Let’s Café大杯經典美式、拿鐵買1送1，每位會員限購2組，需於8/31前兌換完畢。

 
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