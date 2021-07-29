神經大條？4星座男永遠搞不懂女友為何生氣

▲男女生思維本來就大不相同，大部分的女生比男生要來的敏感很多。（圖／取自免費圖庫pexels）

生活中心／綜合報導

有句話說，女人心海底針，你是不是也覺得，男友永遠不懂你在不高興什麼呢？據《星座好朋友》網站指出，12星座中，確實有些男生，因為個性關係，常常不懂為什麼女友生氣，尤其又以其中4個星座的男生，最容易遇到這樣的狀況，一起來看看是哪些星座吧！

雙子座

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雙子座的男生其實很聰明，他們的思維往往也跟別人不太一樣，在談戀愛時候的他們，也是滿讓人懊惱的對象。在感情世界裡，他們總會希望可以和對方保持一定的距離，要有彼此的空間，才可以保持新鮮感，如過常常膩在一起，可能會讓他們受不了，他們不喜歡自尋煩惱，在戀愛裡也有點不上心，也因為這樣，有的時候他們不小心惹女友生氣，卻傻傻不知道原因，總是要等女生說出原因，才會恍然大悟，原來是這麼一回事。

獅子座

獅子座的男生因為大男人主義，所以在愛情裡，總是表現得很霸道，對戀人的愛往往是具有主動性的。對待他們喜歡的人，他們會無償付出很多，可是很多時候，他們只會站在自己的角度在準備驚喜，自己認為是為對方好，可是卻沒有顧慮過對方的感受，也從來不詢問對方的意見，所以難免也會讓女友不開心。

其實原因就出在他們有時候太過霸道，不懂得觀察對方到底真正想要的是什麼，然而他們卻無法察覺自身的問題，也無法知道女友為什麼會生氣，因為他們就是覺得他這樣做是為你好。

金牛座

金牛座是很典型的直男思維，他們看待愛情非常謹慎，所以如果要和他們發展成戀人關係，往往需要經過很長一段時間歷練才行。而他們在戀愛後往往又會因為內斂保守的個性，無法完全的放開自己，本來神經就有點大條的他們，很多時候都無法察覺女友正在生氣，另一伴看到這樣的他們，往往會更加生氣。

水瓶座

天馬行空的水瓶座生活本來就多采多姿，所以對他們來說戀愛並不是唯一，就算他們談了戀愛，也不會特別用心經營，基本上都會專注在自己的事情上面，所以也常常因為這樣而忽略對方的感受。

但在感情裡大家都是需要被對方關注的，需要依賴另一半的人，如果不小心找到水瓶男當另一半，女生就會因為水瓶男常常忽略他們的感受，也搞不懂他們為什麼生氣，而感到非常受不了。