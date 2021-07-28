指考生物太難！對考生不友善　教團評：鑑別度恐下降

▲大學指考今日結束第一天。（圖／記者李毓康攝）

記者崔至雲／台北報導

大學指考首日最後一科考生物，高中老師認為，今年生物試題太難，對末代指考生很不友善，鑑別度恐下降，命題方向偏重免疫分生及醫藥生物方面主題，且重要時事均有入題。

全中教指出，今年指考生物科試題整體較往年偏難，試題偏難可能導致鑑別度下降。特色是重要時事議題如新冠肺炎疫苗原理(閱讀二)及Ct值檢測(非選第二題)及抗原快篩(第19及第20題)均有有入題。

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全中教認為，實驗題豐富，不僅分布在第四大題,連第21題以及非選第一題均為實驗題，亦有融入108課綱中「探究與實作」(如第28題)及「素養命題」的精神(如多數閱讀題)。

全教會指出，今年試題創新，結合時事，符合素養導向，但整份試題難度提高。其中，文字量多與圖表比例高（如19、20、28、30、閱讀題、非選二），造成整份考題的難度提高。

全教會認為該試卷具鑑別度，學生需具備文字閱讀及圖表判讀等素養能力，才能得高分。實驗題比例高（除了第四大題實驗題以外，多選21及非選一亦為實驗考題），學生需熟悉實驗操作步驟及實驗結果的判讀，才能正確答題。此外，部分考題中的選項並非課綱內容，如：第15題選項C羊膜穿刺、選項D絨毛膜取樣；第35題中選項D關鍵物種、選項E年間波動等，均有超綱之疑慮。