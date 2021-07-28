近3年最簡單！指考生物防疫題當道　疫苗、快篩和變種病毒Ct值都有

▲指考生物出現許多新冠肺炎議題。（示意圖／記者李毓康攝）

記者許展溢／台北報導

末代大學指考今（28日）首日登場，下午最後一科生物考完，大考中心分析，試題特色除重視學科的基本知識外，也看重探究與實作，最重要的是重視科學時事議題，許多和新冠肺炎相關的議題全入題了，雙北市高中生物老師們分析，今年命題特色是跨章節，整卷是近3年最間單的考題。

闈內高中師評論，生物取材廣泛多元，舉凡植物青枯病、耳石脫落症、新冠肺炎快篩、PCR檢驗及疫苗、胎兒遺傳疾病篩檢、遺傳因子實驗數據分析與推理、恆定性維持、山海圳國家綠道、生殖醫學、血型及DNA 親子鑑定等皆融入試題，另外跨領域内容，如第3题（氣孔開關機制）、第12題（血壓調節）、第19-20題（免疫層析），都出現在本次試題中。

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▲▼和新冠肺炎相關的許多議題都可以在生物考科上看到。（圖／大考中心提供）



高中師表示，生物試題難易度屬於「中度偏難」，但兼具知識與素養題，故具有一定的鑑別度，今年的指考生物試題提醒了學生和教師，在追求廣泛瞭解的同時，要能活用基本知識及原理，再搭配科學課程培養出的閱讀理解、思考邏輯，判讀分析的能力，才能殺出重圍出奇制勝，背多分不再是生物考科的代名詞了。

▲閱讀部分，也以新冠肺炎議題為主。（圖／大考中心提供）



試考生認為，考題「難度中偏易」，取材貼近生活並結合熱門新冠時事，快篩試劑、疫苗、變種病毒株及Ct值皆有入題，讓考生在作答時，能了解到生物的應用及生活性，也能發現出題者的創意和用心。試考生表示，對於掌握基本觀念的考生，能拿到不錯的成績，當中也不失一些具鑑別度的題目，如第30的PCR，要運用基本觀念外，也需配合對電泳圖表的判讀，才能選出正確選項。

雙北市高中生物科教師群表示，生物科去年是最難的，今年試題「難易適中」，鑑別度高，是近3年最簡單，主要考核學生各章節生物學重要概念，題幹長度適中。今年命題特色為跨章節、跨冊考題比例高，共12題，如第33題跨選修生物第5、12、13章；另圖表題共20題，較去年多出許多。

雙北高中師們說，時事題是有關新冠肺炎的考題，包括19、20題、閱讀題第二大題39、40、41題以及非選擇題第二大題共三小題。整體而言，學生需具備各章節的核心知識，再融入分析、歸納、整合及實驗探究能力，與去年相同的是側重閱讀、擷取資訊和判圖能力，此份考題屬於高層次的科學素養題，顯見命題老師們的用心。