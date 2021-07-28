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指考生物時事占20分！補教師評考題「三高」：恐有1成考生寫不完

▲國中教育會考15日登場，新冠肺炎疫情嚴重，考生全面戴口罩並手部消毒。（圖／記者林敬旻攝）

▲大學指考今日登場。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／台北報導

大學指考第一天落幕，最後一科考生物，補教師指出，今年的生物時事題非常多，大約佔了20多分、考題偏難，推論性很高、挑戰性很高、答題的不確定性很高，考生寫起來會很趕，甚至可能有10%的考生會有寫不完的感覺，此外，今年也考了新冠肺炎的快篩、疫苗等。

生物補教師游夏指出，今年考題中疫苗議題出現滿多題的，其中19、20題考快篩劑，這題需要花時間思考。第28、29、30題看起來不是很困難，但是要花時間思考，理解題目要考的概念，其中28題的c選項「抗生素A在高濃度能將結核桿菌殺死」，有點模稜兩可，建議大考中心適時送分。

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游夏說明，今年考題素養題考得很深，可以看到未來考題的趨勢就是這樣，學生考起來可能感覺不會非常困難，但是答案要確定很久，甚至以為對的答案，可能是錯的，拿高分確實有難度。

游夏也說，今年題幹字數雖然沒有特別多，但是考生寫起來會非常趕，「連我們老師都寫得很趕」，一緊張可能就會寫錯，題幹很長、題目選項又不好理解，真的不會好寫，可能10%以上學生會寫不完，就算是寫完的，很可能也是最後一分鐘才寫完的，「因為真的有難度」。

游夏說，今年考題多以時事結合課本知識，推論性很高、挑戰性很高、答題不確定性很高，平常有看科學類文章的考生可能比較容易答題，沒看的則寫起來辛苦。

游夏分析，今年五標分數會比去年再更低，90分以上學生可能創新低，預估今年頂標75分、前標68分、均標則可能僅有55分。
 

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