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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

外交部密電稱可幫邦交國取得高端數據　鄭麗文：為何國人不能看？

▲▼立法院 國民黨團「外交部淪為高端國際行銷部？」記者會 鄭麗文。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委鄭麗文。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

國民黨黨主席江啟臣27日爆料，政府要求駐外館處探尋9個友邦接受高端疫苗的意願，對此，國民黨立委鄭麗文表示，外交部在密電中說可以協助取得高端數據，幫助邦交國進行國內EUA審查，「高端的數據為什麼國人不能看，其他國家的人可以看？」

鄭麗文28日在國民黨團記者會上表示，高端疫苗在食藥署核發EUA的隔天，外交部就已密電訓令外館詢問邦交國接受捐贈高端疫苗的可能性，「但高端疫苗從研發到通過EUA都是大搞黑箱，證明這一切都不是科學，都是政治。」

鄭麗文指出，外交部在密電中說可以協助取得高端相關數據，幫助邦交國進行國內EUA審查，「高端的數據為什麼國人不能看，其他國家的人可以看？全立法院要不到資料，被衛福部、食藥署藐視踐踏，外交部可不可以幫台灣人要一份呢？」

對於高端通過EUA審核，鄭麗文表示，為什麼這麼多專家「有條件」通過EUA、條件是什麼？外交部要送給友邦疫苗為什麼是密函、為什麼是秘密預算，「送疫苗給友邦不會有人反對！我們支持政府購得國際認證疫苗送給友邦，没有國際認證的疫苗，是鞏固邦誼還是讓他們為難呢？」

指揮中心昨（27）日宣布，新冠疫苗施打意願登記系統重新開放，並新增高端疫苗選項，截至今天下午1時，已49.6萬人登記施打高端。

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