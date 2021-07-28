蔡易餘自爆過胖列第9類對象　「終於讓我等到國產疫苗」

▲民進黨立委蔡易餘。（圖／記者林銘翰攝）



記者林銘翰／台北報導

民進黨立委蔡易餘28日表示，他已經完成登記施打高端疫苗，自己因為過胖屬於第9類施打對象，政府雖然跟呼籲民眾「有什麼就打什麼」，但他認為這個時候應該要支持國產疫苗，所以已經在昨天搶先登記施打高端疫苗。

蔡易餘受訪時指出，期待已久的國產疫苗終於正式上線，中央流行疫情指揮中心已經在昨天將國產的高端疫苗，列為可以預約施打的登記項目，「我昨天在第一時間就搶快登記高端疫苗，實際上我已經等好久了」，自己則是因為過胖被列為第9類施打對象。

蔡易餘說，雖然政府呼籲民眾「有什麼就打什麼」，但他內心認為這個時候要支持國產疫苗，「國產疫苗上線我就要來打，終於讓我等到了」，總統蔡英文也認為台灣需要有自己的疫苗，所以也在臉書證明自己支持國產疫苗。

蔡易餘認為，這個時候大家需要團結一致，不管是什麼廠牌的疫苗，只要效果足夠就是好的疫苗，接下來高端、聯亞疫苗在通過二期試驗後，也一定會努力完成三期試驗及國際認證，希望大家能夠對自己的國家有信心，一起支持國產疫苗。

民進黨立法院黨團書記長羅致政表示，民進黨的立場非常清楚，就是「有疫苗就打」，不會去黑任何疫苗、叫人民不要打，包括蔡英文、副總統賴清德都帶頭要施打國產疫苗，每個委員、個人都有各種不同的考量，包括身體、年紀、時間等因素，民進黨團尊重每個委員施打疫苗的選擇。

▼蔡易餘完成登記施打高端疫苗。（圖／蔡易餘提供）

