國際同濟會捐贈防疫物資　簡易式篩檢屏風+電子體溫計+口罩

▲國際同濟會澎嘉南區捐贈簡易式篩檢屏風等防疫物資給嘉義市 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導



國際同濟會澎嘉南區響應嘉義市防疫工作，捐贈簡易式篩檢屏風4組、電子體溫計400支及口罩100盒，增加嘉義市防疫量能。28日由嘉義市長黃敏惠、衛生局長張耀懋，以及國際同濟會澎嘉南區區主席吳麗美等貴賓出席在衛生局舉辦的捐贈儀式，並由黃敏惠市長回贈感謝狀，感謝國際同濟會澎嘉南區的善舉。

▲黃敏惠感謝國際同濟會澎嘉南區捐贈簡易式篩檢屏風等防疫物資給嘉義市 。（圖／嘉義市政府提供）

黃敏惠表示，對醫療人員而言，採檢時必須面對可能的感染風險。澎嘉南區捐贈的簡易式、可迅速移動的篩檢屏風，可同時提供醫護人員與受採檢者安全保障，這是非常有需求性的防疫物資。而電子體溫計與口罩更充實防疫包物資，讓有需要的人即刻取得。

吳麗美表示，感謝黃敏惠市長與市府給予國際同濟會澎嘉南區一個服務的機會與平台，市長黃敏惠帶給嘉義市民幸福的感覺。在疫情肆虐的情形下，同濟會秉持哪裡有需求，就服務到哪裡的精神，發揚四大信念：真心、創新、樂觀、奉獻。

根據中央疾病管制署統計資料顯示，截至27日早上10時，嘉義市疫苗涵蓋率已達35.14%；若以劑次計算，嘉義市劑次人口比已達37.07%。而自6月10日起，截至昨(27日)止，本市已連續48日零確診。目前嘉市的疫苗接種院所有52家(9家醫院、41家診所、2區衛生所)，想要接種的民眾意願也很高。並呼籲中央盡快將疫苗撥補到地方。另，疫苗接種院所詳細據點都可以到"愛嘉義App查詢"。

衛生局長張耀懋說明，簡易式篩檢屏風可用於突發狀況，提供了高機動性的優點，讓採檢站可依實際需要迅速移動並建立採檢點進行採檢，是防疫工作不可或缺的設備，減少民眾跨區的感染風險。而電子體溫計及口罩將放入防疫包中，提供給居家檢疫或居家隔離者使用。防疫包內容含：口罩14片、口罩套1個、衛生紙1包、運動毛巾1條(含運動影片連結)、乾洗手液1瓶、漂白水1瓶、攜帶式洗手皂2塊、垃圾袋(含垃圾說明注意事項)、安心手冊、防疫民眾24小時緊急線上諮詢平台資訊等。

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