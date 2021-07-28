新北市8／1起沒疫苗可打！陳時中：會盡快分送疫苗

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

新北市長侯友宜今（28日）在市政會議上表示，新北人口最多，每天接種5萬劑是全國之最，剩餘量若沒有最多，市民就會沒得打；以新北市的行政效率，7月底所有疫苗將接種完畢，因此8月1日至8月4日就會暫停施打疫苗。對此，指揮官陳時中今表示，尊重地方決定，也會盡快分送疫苗。

侯友宜指出，新北市有近403萬人口，疫苗配發數量和接種人數一定是全國最高，疫苗剩餘量是即將施打的數量，當然要有更多存量，才有足夠疫苗可供市民施打，這是人口多的普遍現象。

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侯友宜說，新北市依照不同年齡層採取適合的接種策略，針對長輩是求好、求穩、不求快，現在替50到60歲市民接種疫苗，平均每天施打約5萬劑，全市到27日止，累計已接種120萬多劑，以新北市的行政效率，7月底所有疫苗將接種完畢，因此8月1日到4日沒有疫苗可供接種。

針對新北市疫苗不足，陳時中今坦言，最近預約的比前兩輪還踴躍，之前發的量本來應該可以銜接，但是因為施打速度很快，昨天才剛進新一批58萬劑AZ，食藥署還在檢驗中，接下來會盡快分送疫苗，當然也尊重地方決定。