快訊／5月打過疫苗！士林某長照機構仍爆群聚　北市證實：6人確診

記者袁茵／台北報導

台北市好政連線發起人林延鳳28日爆，台北市士林區某家社會局轄管的長照機構又有確診案例，目前已知2名住民、2位工作人員篩檢為陽性，擔心有群聚感染狀況。對此，台北市社會局長周榆修28日證實，整起案件總計6人確診。

台北市政府28日下午3時15分召開防疫記者會，由台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊、台北市副市長蔡炳坤主持，並對士林某長照機構爆有群聚感染狀況、中央分配給北市疫苗不足、行政院擬發振興「5倍券」、桃園市議會通過普發5000元、總統蔡英文預約施打高端疫苗等議題做回應。

有關士林長照機構案，周榆修於記者會中提及，該機構的35位住民、20位工作人員已經於5月至6月接種疫苗，但7月26日一名唯一未打疫苗的90歲A住民，因發燒送急診隔離，並於27日接獲PCR確診，因此立刻通知所有住民家屬，社會局也偕同北市衛生局疾管科、疫調人員至現場篩檢、疫調、匡列、感控。

周榆修指出，採檢共56人（住民36人、工作人員20人），並透過疫調匡列13名直接接觸者進行居家隔離，28日早上採檢結果出爐，共有5人PCR陽性，包括工作人員2及住民3位，再加上一開始確診的A住民，整個士林長照機構案目前為6人確診。

周榆修表示，目前33名PCR陰性住民已送聯合醫院隔離，17位PCR陰性的工作人員則送專責防疫旅館居隔。

▼台北市長柯文哲。（圖／北市府提供）