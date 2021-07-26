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高雄女觸電亡解剖出爐　哥悲慟：每看一次就難過一次！

記者吳奕靖／高雄報導

日前因為下大雨疑似造成觸電死亡的高雄鳳山高姓女子，檢察官進行複驗，確認死者左胸有嚴重大面積出血，不過這不是CPR或是葉克膜搶救造成，可能是倒地後撞擊電箱基座，同時有溺水現象，至於是不是觸電，還需要再鑑定，檢察官向家屬表示應該還要三個月。同時高雄市政府工務局透過第三方公正鑑定是為2年前承包商釀禍，對此家屬表示，目前沒有任何承包商來跟他們接觸。

▲鳳山疑似觸電死亡的高姓女子哥哥 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲鳳山疑似觸電死亡的高姓女子哥哥 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

26日進行複驗，高姓女子的哥哥到殯儀館，一開始面對記者的詢問都不願意多說，等複驗結束、拿到死亡證明書之後，一臉疲憊的走出來說，「每看她一次！就難過一次。」談起妹妹的遺體解剖，他說自己非常的痛苦，因為他怎麼也沒想到在家中排行第五的妹妹，竟然會發生這種事。

「我希望這種事不要再發生，不要再有下一個受害者，會讓大家很痛苦！」哥哥說，妹妹當天下班回家，正要前往搭公車的路途中發生疑似觸電的情況，誰也沒想到會這樣天人永隔的事，妹妹連遺言都來不及說。雖然高雄市政府工務局說是「承包商」責任，但鑑定結果已經出來4天，沒有任何承包商來跟高姓女子家人接觸，高女哥哥表示，僅有副市長來慰問、道歉，同時給慰問金，所以他也沒不知道究竟是哪一個承包商肇禍。

▲高雄鳳山發生疑似觸電意外，養工處人員前往勘查 。（圖／記者吳奕靖翻）

▲高雄鳳山發生疑似觸電意外，養工處人員前往勘查 。（圖／記者吳奕靖翻）

而高雄市政府工務局23日表示，有找第三方公正單位、「中華民國電機技師公會」鑑定技師來鑑定，鑑定結果是2019年5月16日進行地下纜線故障致不亮，後來採架空線供電，承包商未將原地下纜線抽離釀禍。兩年前因為地下纜線故障致不亮，後採架空線供電，惟承商未將原地下纜線抽離。經吊起事故路燈燈桿，發現原路燈基座之廢棄地下纜線有多處短路燒焦現象。

19日當天，鳳山地區因豪大雨積水，致原地下廢棄纜線浸水而導電，且原路燈開關箱（原廢棄地下纜線開關）內的無熔絲開關呈現送電狀態，使該廢棄導線因積水產生漏電現象，不幸造成民眾高小姐感電事故。工務局強調：「市府將追究路燈纜線架空後，未抽離地下纜線之承商相關責任。」

▲高雄鳳山發生疑似觸電意外，養工處人員前往勘查 。（圖／記者吳奕靖翻）

▲高雄鳳山發生疑似觸電意外，養工處人員前往勘查 。（圖／記者吳奕靖翻）

▲鳳山一名高姓女子在經過積水之後，整個人突然倒地，疑似觸電 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄鳳山發生疑似觸電意外，高姓女子生前最後身影（撐藍傘）。（圖／記者吳奕靖翻）

經過複驗已經初步確定死者左胸有嚴重大面積出血，不過這不是CPR或葉克膜導致，疑似觸電倒地後撞擊電箱基座，同時鼻腔有吸入水有溺水現象，另外，觸電部份（腳趾頭皮下組織）還要等鑑定。檢察官也已開立死亡證明書，主要死因還要解剖鑑定中，要等三個月後的法醫鑑定報告。

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