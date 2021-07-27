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「颱風窩」周六來台！降雨更大更廣　這2天可能有熱低壓生成

▲▼受烟花颱風外圍環流影響,北部地區今(24)日仍有局部豪大雨出現,圖為北市內湖大湖公園湖面水位上升,湖水黃濁,行人,撐傘,雨傘,路人,大雨,下雨,雨天,天氣,豪大雨特報,雷陣雨,梅雨,降雨。（圖／記者李毓康攝）

▲今日中南部降雨機率高。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

受到西南風影響，中南部降雨機率提高，其他地區也有午後較大雨勢，中央氣象局表示，周末起天氣更不穩定，各地降雨時間更長。氣象專家吳德榮指出，颱風生成的溫床、俗稱颱風窩的季風槽將於周六移動至台灣附近，各地雨勢持續增大，且下周三、四可能會有熱帶性低氣壓生成。


吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」專欄刊文中表示，今日起至下周二期間，原本位置比較偏南的「西南季風」逐漸向北調整並移至在台灣附近，迎風面對流亦隨著逐漸增強，並漸擴大範圍，且將連續多日、累積大量的降雨可能致災。

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而周六至下周二「西南季風」持續，季風槽（颱風窩）甚至調整至台灣附近，各地雨勢繼續增大，影響範圍亦無減小的趨勢；下周三、四季風槽內可能將有低壓發展，各地仍然多雨，且不再侷限於中南部。

▲▼西南風影響下中南部降雨機率高。（圖／氣象局）

▲周末各地降雨機率高。（圖／氣象局）

氣象局簡任技正伍婉華指出，西南風將於周三增強，周三至周五各地天氣不穩定，南部降雨時間拉長，整天都會有陣雨或雷雨，中部有短暫陣雨或雷雨，北部、東半部天氣也較不穩定，午後將有雷陣雨發生。

周三到周五期間，中南部要注意可能有短延時強降雨或局部大雨，各地午後雷雨也可能出現大雨，山區則容易發生局部大雨。周末起天氣更不穩定，中南部雨勢明顯，各地整天都有陣雨。目前台灣位處季風低壓帶中，附近海面未來仍可能有熱帶性低氣壓、颱風等生成。

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