　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

西南風更猛了！指考3天降雨「更久更廣」　周末低壓帶攪局迎暴雨

▲▼大雨,下雨,雨天,天氣,豪大雨特報,雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,豪雨特報,颱風外圍環流,西南氣流,鋒面,行人,撐傘,雨傘,路人。（圖／記者李毓康攝）

▲明日開始西南風增強，各地雨勢更明顯。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

明天開始西南風增強，各地天氣更加不穩定，中央氣象局表示，南部降雨時間更長，中部也開始有短暫陣雨或雷雨，北部、東部則是午後有雨。周六起又受到季風低壓帶影響，各地降雨時間更長、範圍更廣。

氣象局簡任技正伍婉華表示，明日起西南風增強，各地天氣更加不穩定，南部降雨時間拉長，整天都有雷雨或陣雨，中部也有短暫陣雨或雷雨，北部、東半部則有午後雷陣雨，中南部、午後山區容易有短延時強降雨或局部大雨。

[廣告]請繼續往下閱讀...

氣溫方面各地天氣炎熱，南部高溫約31到33度，嘉義以北到東半部則可達36度以上，類似天氣將持續到周五。

▲▼大雨,下雨,雨天,天氣,豪大雨特報,雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,通勤,豪雨特報,颱風外圍環流,西南氣流,鋒面,機車,騎車,雨衣,通勤。（圖／記者李毓康攝）

▲周末開始雨勢更猛，整天都會有陣雨。（圖／記者李毓康攝）

周六起加入低壓帶影響，天氣更加不穩定，中南部降雨時間拉長，整天都有陣雨或雷雨，且可能出現短時強降雨，將有大雨或局部豪雨，降雨比周三到周五更為明顯，而北部、東半部也不只午後有雷陣雨，整天都可能斷斷續續出現降雨。

由於西南風影響，沿海地區容易出現長浪或強陣風，台中以北、東南部沿海將有強陣風，基隆北海岸、東半部沿海、恆春半島、西南部沿海則有長浪發生。另目前台灣位處季風低壓帶中，附近海面未來仍可能有熱帶性低氣壓、颱風等生成。

ET快訊
疫苗登記系統重開3小時　只願打高端僅3.7萬人「占比不到1%
快訊／15年劃下句點！　《國光幫幫忙》證實收攤
吳詩儀女子拳擊挺進16強　首闖奧運展大將之風
郭婞淳奪金瞬間在想這「神秘數字」　甜喊再戰下屆巴黎奧運
奧運級三寶！東奧官員誤闖賽道　慘被競速車手撞上
空拍視角曝光！外媒捕捉郭婞淳「躺地燦笑」　網感動：她超享受
郭婞淳奪金「大滿貫」泛淚：希望帶給台灣力量
我還輪得到莫德納嗎？　陳時中曝分配量
東京奧運各國獎牌統計！中華隊加油！

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

跟我同年紀薪水比我高兩倍！　「一張表」看懂你的薪水高低

疫苗登記系統重開3小時　只願打高端3.7萬人「占比不到1%」

健身人潮悄浮現　雲林國民運動中心這場地最熱門！

「58.2萬劑AZ」已完成冷鏈查核　最快8／3放行！

部桃AZ+莫德納疫苗混打計畫　鄭文燦證實：數據供中央參考

實力形象兼具！網列郭婞淳「最佳代言」全民甘願買單：直接舉起來

郭婞淳舉重奪金！國訓中心「運科小組」成關鍵角色

西南風更猛了！指考3天降雨「更久更廣」　周末低壓帶攪局迎暴雨

霸氣奪金！婞淳女神狂破「3項奧運紀錄」　網見證歷史一刻哭了

降級觀察期曝！專家「最憂心一件事」：若有疏失恐直升四級警戒

女抱怨車違停遭拖吊！男友幫出氣　持球棒怒砸保管場...5警壓制送辦

旗津落水失蹤6歲李小弟找到了！　父救子雙溺斃...海巡湧浪中抱回童

射箭男團奪銀「每場都當金牌戰」　教練曝光練習影片！畫面超爆笑

美國13歲女孩玩彈弓椅撞上海鷗　「被鳥打臉」下秒往外一丟超驚嚇

小S逼許老三「跟源禧哥哥說想你」　她撿到槍「我不想他」超無奈：不知道他是誰...

楊勇緯高中上《大集合》帥樣被挖出！　5年前PK禾浩辰..13秒完成拿第二

《當男人戀愛時》| 正式預告 | Netflix

貓媽叼喵寶寶進房「塞給小主人」 熱心牽線：你們一起玩❤萌翻網

出事了阿北！經典迷因還記得嗎？ 胖騎士車禍勾回憶「黃主任是你嗎」

跆拳道羅嘉翎被封「新國民女友」　媽笑：想交往先過爸媽哥三關！

跟我同年紀薪水比我高兩倍！　「一張表」看懂你的薪水高低

疫苗登記系統重開3小時　只願打高端3.7萬人「占比不到1%」

健身人潮悄浮現　雲林國民運動中心這場地最熱門！

「58.2萬劑AZ」已完成冷鏈查核　最快8／3放行！

部桃AZ+莫德納疫苗混打計畫　鄭文燦證實：數據供中央參考

實力形象兼具！網列郭婞淳「最佳代言」全民甘願買單：直接舉起來

郭婞淳舉重奪金！國訓中心「運科小組」成關鍵角色

西南風更猛了！指考3天降雨「更久更廣」　周末低壓帶攪局迎暴雨

霸氣奪金！婞淳女神狂破「3項奧運紀錄」　網見證歷史一刻哭了

降級觀察期曝！專家「最憂心一件事」：若有疏失恐直升四級警戒

貿協台灣經貿網首度攜手俄羅斯最大電商OZON　搶佔數位貿易商機

見證郭婞淳奪金「大滿貫」　教練哭了：還沒有ending

海巡署高層捲吸金詐騙遭聲押！辦自己人衝總部　逮3線1長官

婦人家中熟睡突遭4狼擄走性侵！「辣椒粉抹私處」綁手腳丟包灌木叢

心碎影片！二哈傻笑不知被丟包　「下秒狂追車」惡劣男棄養全被拍

跟我同年紀薪水比我高兩倍！　「一張表」看懂你的薪水高低

嫌台積電股票太貴難買！小股東喊「分割降價」　分析師：多此一舉沒必要

15年劃下句點！　《國光幫幫忙》證實收攤

唇彩大比拚！香奈兒「秋色謎幻」、嬌蘭「千鳥格」唇膏8月開賣

美國防長奧斯汀將出訪東南亞　加強夥伴關係應對中國

生活熱門新聞

不用等簡訊！第四輪疫苗上平台登錄就成功

中華奧會賽程「獨漏莊智淵」！網怒灌臉書譙翻

桌球混雙頒獎　台日貼緊緊「中國臭臉閃超遠」！

前國手出賽斷韌帶　竟遭放生機場

客人下單只回「皮卡」　外送員1招讓他說人話

全台最年輕！26歲男接種AZ疫苗5天後過世

郭婞淳開把數字「比其他人都高」　網驚呆

疫苗登記平台今下午2點再開放！新增高端可選

今起降二級！　吃喝玩樂10大QA一次看

降二級「2個15」保護自己　醫要蔡賴快做一件事

才剛降級！　醫一早直擊民眾「馬上鬆懈了」

斷中國桌球5金美夢！陸網怒喊1點「日本人的心機」

43歲男預約疫苗不符合資格　網揭關鍵原因

今增16例本土「分佈4縣市」　桃園市6例最多！

更多熱門

相關新聞

颱風窩周六來台！降雨更大更廣

颱風窩周六來台！降雨更大更廣

受到西南風影響，中南部降雨機率提高，其他地區也有午後較大雨勢，中央氣象局表示，周末起天氣更不穩定，各地降雨時間更長。氣象專家吳德榮指出，颱風生成的溫床、俗稱颱風窩的季風槽將於周六移動至台灣附近，各地雨勢持續增大，且下周三、四可能會有熱帶性低氣壓生成。

指考3天都是壞天氣！全台都有雨

指考3天都是壞天氣！全台都有雨

高雄女觸電亡解剖出爐　哥悲慟吐心聲

高雄女觸電亡解剖出爐　哥悲慟吐心聲

烟花還沒走遠！北台還是有大雨

烟花還沒走遠！北台還是有大雨

暴雨不停！「交通異動」一覽

暴雨不停！「交通異動」一覽

關鍵字：

下雨雷雨

讀者迴響

熱門新聞

不用等簡訊！第四輪疫苗上平台登錄就成功

直擊《全明星》比利、凱莉車內激吻

阿翔深夜突遭Grace「狠甩巴掌」！

中華奧會賽程「獨漏莊智淵」！網怒灌臉書譙翻

桌球混雙頒獎　台日貼緊緊「中國臭臉閃超遠」！

前國手出賽斷韌帶　竟遭放生機場

5、6月雲端發票傳錯！財部認了：都給獎

郭婞淳第3把抓舉103公斤破奧運紀錄

王子短跑教練「代表台灣闖東奧」

東奧台灣第1金！郭婞淳3破奧運紀錄

郭婞淳奪金全場嗨翻！主持人喊最高です

鄉民爆鄭怡靜慘被趕出台南！黃偉哲回應了

韓射箭選手邀中華隊自拍　網跪求正面照

客人下單只回「皮卡」　外送員1招讓他說人話

全台最年輕！26歲男接種AZ疫苗5天後過世

更多

最夯影音

更多
女抱怨車違停遭拖吊！男友幫出氣　持球棒怒砸保管場...5警壓制送辦

女抱怨車違停遭拖吊！男友幫出氣　持球棒怒砸保管場...5警壓制送辦
旗津落水失蹤6歲李小弟找到了！　父救子雙溺斃...海巡湧浪中抱回童

旗津落水失蹤6歲李小弟找到了！　父救子雙溺斃...海巡湧浪中抱回童

射箭男團奪銀「每場都當金牌戰」　教練曝光練習影片！畫面超爆笑

射箭男團奪銀「每場都當金牌戰」　教練曝光練習影片！畫面超爆笑

美國13歲女孩玩彈弓椅撞上海鷗　「被鳥打臉」下秒往外一丟超驚嚇

美國13歲女孩玩彈弓椅撞上海鷗　「被鳥打臉」下秒往外一丟超驚嚇

小S逼許老三「跟源禧哥哥說想你」　她撿到槍「我不想他」超無奈：不知道他是誰...

小S逼許老三「跟源禧哥哥說想你」　她撿到槍「我不想他」超無奈：不知道他是誰...

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

中華隊加油！最強賽事全紀錄

中華隊加油！最強賽事全紀錄

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

即日起至7月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額再送毛孩洗澡體驗券！快讓毛孩涼一夏～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面