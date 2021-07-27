西南風更猛了！指考3天降雨「更久更廣」　周末低壓帶攪局迎暴雨

▲明日開始西南風增強，各地雨勢更明顯。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

明天開始西南風增強，各地天氣更加不穩定，中央氣象局表示，南部降雨時間更長，中部也開始有短暫陣雨或雷雨，北部、東部則是午後有雨。周六起又受到季風低壓帶影響，各地降雨時間更長、範圍更廣。

氣象局簡任技正伍婉華表示，明日起西南風增強，各地天氣更加不穩定，南部降雨時間拉長，整天都有雷雨或陣雨，中部也有短暫陣雨或雷雨，北部、東半部則有午後雷陣雨，中南部、午後山區容易有短延時強降雨或局部大雨。

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氣溫方面各地天氣炎熱，南部高溫約31到33度，嘉義以北到東半部則可達36度以上，類似天氣將持續到周五。

▲周末開始雨勢更猛，整天都會有陣雨。（圖／記者李毓康攝）

周六起加入低壓帶影響，天氣更加不穩定，中南部降雨時間拉長，整天都有陣雨或雷雨，且可能出現短時強降雨，將有大雨或局部豪雨，降雨比周三到周五更為明顯，而北部、東半部也不只午後有雷陣雨，整天都可能斷斷續續出現降雨。

由於西南風影響，沿海地區容易出現長浪或強陣風，台中以北、東南部沿海將有強陣風，基隆北海岸、東半部沿海、恆春半島、西南部沿海則有長浪發生。另目前台灣位處季風低壓帶中，附近海面未來仍可能有熱帶性低氣壓、颱風等生成。