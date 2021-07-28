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曾窮到沒錢吃飯！　郭婞淳氣魄說：累不死，獎牌就是我的

郭婞淳替台灣拿下本屆奧運金牌。（體育署提供）

▲郭婞淳替台灣拿下本屆奧運金牌。（體育署提供）

圖文／鏡週刊

這回，郭婞淳終於不必「下次再來」。當她在挺舉的第三把，試著舉起驚人的141公斤時卻失敗時，整個人索性癱坐地上，接著大笑起來，那笑容有著失敗的小尷尬，更多卻是甜美燦爛，因為，反正她拿到金牌了，還打破奧運紀錄。

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郭婞淳第三次參加奧運了，2012年倫敦奧運她19歲，拿到第八名，母親說：「沒關係，我們下次再來！」怎知2年後她卻被槓鈴壓傷，必須坐輪椅。漫長痛苦的復健後，2016年里約奧運她志在摘金，卻只獲銅牌，沮喪不已，母親依然打氣：「沒關係，我們下次再來！」2020年她幾乎穩拿金牌了，結果，東奧延期。

金牌之路繞了好大一圈，這次東京奧運，郭婞淳終於一舉摘金，還打破奧運紀錄，不必再等下一次。

出發至東京前的線上記者會，郭婞淳聊到最近在看這本書：《一流的人如何保持顛峰》，「我看了才意識到要讓自己休息，要讓運動員休息是非常難的事，我就逼自己要休息、要休息。」

她早已是一流無疑，年齡卻是運動員天敵，攀上高峰後如何不墜？過去她有多努力，如今便有多不敢休息。記者會在高雄左營的國家訓練中心舉行，郭婞淳打從17歲就住在這裡，曾經長達7年，她一年只回家一次。

以後終於可以常回家了吧。奧運金牌之路曲曲折折，一如她波折的人生。

28年前的宜蘭聖母醫院，一名年輕產婦難產，胎兒臍帶繞頸、胎位不正、體重過輕，產婦痛了十多個小時，才驚險生下這名女娃。女娃取名婞淳，倖存之意。

雖然在挺舉第三把時失敗，郭婞淳仍打破奧運紀錄。（體育署提供）

▲雖然在挺舉第三把時失敗，郭婞淳仍打破奧運紀錄。（體育署提供）

難產女嬰　生下來頭好壯壯

女娃長大後卻出奇地身強體壯又聰明。她特別喜歡運動，尤其籃球，一直是籃球隊與田徑隊選手，但上了國中，教練卻發現她的協調力奇佳，更適合練舉重。

國中教練林尚儀對我們回憶：「婞淳學東西很快，她其實最喜歡籃球，可是國一時她才練舉重一個月，就拿到全中運第六名，國二她礙於規定沒辦法參加舉重，我們就讓她練角力，當然沒得名，可是她才練兩週，第一場就壓倒對方，每個教練都嘖嘖稱奇『她怎麼協調力這麼好！』」林尚儀解釋舉重：「身體的協調性、爆發力要很強，還有，它是技術性的，如何用最輕鬆的方式舉出最重的重量，並不是靠蠻力。」

一般多以為舉重選手就是力氣大，其實他們不僅身體協調性強，爆發力也驚人，美國曾有機構針對奧運選手的彈跳力進行統計，答案令不少人吃驚，彈跳力最佳的並非跳高跳遠或短跑、排球、體操，居然是舉重選手。彈跳力便與爆發力有關。

然而，郭婞淳始終捨不下有趣的籃球與田徑，很是掙扎。畢竟，可以練籃球或田徑，誰想練單調無趣又孤獨的舉重呢？偏偏國三那年的全中運，郭婞淳跑田徑第一棒，怎知傳給下一棒時嚴重失誤，棒子掉到地上，全隊連決賽都進不了。反倒隔天的舉重，她竟一舉奪金。宛如命定，她只好選擇舉重。

她知道自己沒有恣意的本錢，運動是興趣，也是一線生機。她是家中長女，母親是阿美族原住民，依阿美族母系社會的傳統，長女如同漢人社會的長子，得扛起家中重責大任。家裡經濟並不好，母親辛勤工作仍難養活全家，最苦時家裡房子遭法拍，全家搬到工寮。郭婞淳曾在受訪時表示，家裡一度連吃飯的錢都沒有，幸好教練幫忙。

我們問起教練林尚儀，她回憶：「有一天晚上8點，婞淳忽然打電話給我，說阿嬤、弟弟都還沒吃飯，我就趕快拿500元過去。」林尚儀謙稱，自己只是偶爾在練習結束後，會帶選手們去吃飯，婞淳是其中一位。

選擇舉重後，果然，高中開始郭婞淳再也沒跟家裡拿過錢，後來甚至一路靠比賽獎金養活全家。

前兩次奧運後都替女兒打氣：「沒關係，我們下次再來！」的郭燕瓏，今天無比開心。

▲前兩次奧運後都替女兒打氣：「沒關係，我們下次再來！」的郭燕瓏，今天無比開心。

自律的運動員有多可怕

成為國手後，她搬進高雄的國訓中心，運動員的生活規律又單純，郭婞淳曾描述國訓中心作息：「我們一、三、五有晨操，6點半開始，大概一小時，做完再吃早餐。」之後各自練習，下午固定從2點半練到5點半甚至6點，日復一日。至於飲食，早上她吃水煮蛋、生菜沙拉，偶爾才配一片吐司與一杯拿鐵。午餐補充肉類蛋白質，但她仍選擇脂肪少的魚或雞肉。

頂尖運動員的作息與飲食令人難想像，上個月的歐洲足球盃，足球明星Ｃ羅在記者會上移開可樂、堅持只喝水的動作便引發討論，幾位隊友也爆料Ｃ羅長期只吃沙拉與雞胸肉，某次Ｃ羅邀隊友至家中吃飯，隊友興沖沖赴約，結果只能吃生菜沙拉與水煮雞胸肉不說，吃完Ｃ羅還馬上邀他一起做訓練。

郭婞淳剛住進國訓中心的前幾年，只在偶爾採買日用品時出門，她的教練林敬能回憶：「婞淳從2011年進國家隊到2017年，一年只回家一次，me too ，我老婆每隔幾個月帶兒子來給我看一下。你不能又想吃喝玩樂、又想要有成績。」林敬能又說，2012年倫敦奧運時，他們偶遇一位落單的中國跳水女選手，林敬能問那選手多久沒回家了，對方答：「5年了。」

「累不死，獎牌就是我的。」這是郭婞淳常對自己說的話，果然，2013年苦練成果大爆發，6月她在亞錦賽拿下金牌，7月在世大運奪金、且打破世大運紀錄，10月底世錦賽，她又順利摘金，此前台灣的女子舉重已長達14年沒能在世錦賽奪金，上一面金牌是1999年。

勢如破竹，眼看隔年仁川亞運也將金牌到手，怎知，像是命運又再給她一次災難性考驗，2014年五月，她練習時被141公斤的槓鈴壓傷右大腿。救護車呼嘯而來，接下來的兩個月她只能輪椅代步。最可怕的還不是坐輪椅，也不是漫長痛苦的復健，是她終於能再練舉重後，卻總是剛舉起便害怕得立刻放下。

瘋狂練習　終於克服心魔

但她沒有退路，只能拚命繼續練。直到受傷一年後，某天她練了長達7小時，那時已夜晚9點，所有人都休息了，就只她仍不肯休息。教練林敬能一旁陪伴，不斷打氣：「妳可以的！」忽然，她又能舉起100公斤，終於突破心魔。隔年的亞錦賽，她再度摘金。

最可怕的敵人通常正是自己，運動場不只比身體，也比心性，郭婞淳的教練林敬能相當明白這一點，曾是舉重選手、也當過小學老師的他，就相當鼓勵運動員多讀書、多游泳，還曾開車載著郭婞淳去學鋼琴。

林敬能說：「婞淳受傷後有一陣子常胡思亂想，我就每週一次開車載她去學鋼琴，彈琴可以紓壓，而且需要專注。游泳一樣有助紓壓、放鬆，閱讀也是，可以讓人快速靜下心。」他解釋，比賽時的緊張，正需要透過專注地深呼吸、屏除雜念來消除。

心性的鍛鍊不比練身體簡單，林敬能舉例，運動員容易在表現不好時生自己的悶氣，「但於事無補，我會教他們不要把情緒賠進去，像男女分手，你就承認事實，接受自己有練不好的時候，趕快走出來，不斷調整，不要停在原地打轉，會掉入漩渦。」

郭婞淳的鋼琴是2014年左右買的，她自小特別喜愛鋼琴的優美聲音，終於有能力買一台二手鋼琴後，卻學了沒幾個月就被槓鈴壓傷，但傷癒後她便維持彈琴習慣至今，她沒規定自己多久練一次，端看心情，但週日通常會練琴。她曾說，有時終於學會一首難彈的曲子，心情便像克服了某種重大困難一般，像2017年她奪金又破世界紀錄、一夕成為全民英雄的台北世大運，比賽前她終於練成一直卡關的《卡農》。

一群親友聚在郭家看現場轉播。

▲一群親友聚在郭家看現場轉播。

不忘初心　傷後捐救護車

傷癒後的她不只愛彈鋼琴，2016年初，肩負養家重擔的她竟一口氣捐出150萬元，捐一台救護車給醫院，她說，因為當初被槓鈴壓傷時，最渴望聽到救護車聲音。在此之前，她已多次捐款給高中及國中母校的學弟妹，有時一捐就是10萬元。

教練林敬能說，郭婞淳傷癒後曾與他聊起，說自己不知道該怎麼回饋社會，他便建議她多捐款。「她不忘初心！她捐得可多了，只是都不講，像有一次她去台東的天主教醫院默默捐錢，後來被打掃的清潔人員看到，大家才知道。」

成名後，廣告代言紛紛上門，林敬能說，但郭婞淳頗謹慎，例如曾有食品業者找她合作，說可讓她抽成，每月6、7萬元，可抽成一輩子，她卻婉謝；也有速食餐廳找她拍廣告，「她覺得速食偶爾吃可以，沒問題，但不鼓勵大家太常吃，又婉謝。」

台東縣教育處長林政宏也對我們回憶，3年前普悠瑪事故後，卑南國中棒球選手王羽飛重傷，多次重大手術才得倖存，「我那時請婞淳去鼓勵他，結果婞淳不只鼓勵他，後來還寄書給他。」林政宏也曾邀郭婞淳演講，他觀察郭婞淳：「那次她對著台下一百多個校長演講，照樣侃侃而談，不會緊張，舉重也是需要這種沈穩，3秒鐘決勝負，心理層次要很高。還有，舉重很枯燥，她是靠苦練；她也閱讀、彈鋼琴，努力提升自己，這在過往體育選手中蠻少見。」

奪金後，郭家門口放起一長串鞭炮慶祝。

▲奪金後，郭家門口放起一長串鞭炮慶祝。

阿美族長女　雙臂撐起一切

王羽飛如今是青棒名校-桃園平鎮高中的棒球選手，他對我們說，郭婞淳寄給他的書是《放聲笑吧，就像從未受過傷一樣》，那是一個中國女舞者的故事，「那個女孩在地震後雙腳截肢，但她克服萬難，裝上義肢，重新站上舞台表演。我看了兩遍，第二遍是後來有一次比賽打不好，我又拿書出來看，看完，就覺得不能一直傷心下去，也不能放棄，找回當初為什麼堅持回到球場的原因。」

這本書的書名，正是郭婞淳重傷後最低潮時，放在她自己臉書封面的兩句話。曾有人問郭婞淳喜歡讀什麼類型的書，她答：勵志類的書；滑開她的私人臉書，公開貼文也多是一些勵志話語或勵志影片。從出生那一刻便歷經波折，勵志話語是時時刻刻的救贖力量吧。

舉重沒有隊友，是一個人的運動，得比其他運動項目更加熬得住苦練。曾有媒體問郭婞淳，練舉重是什麼感覺，她半開玩笑半認真答：「有苦說不出。」接著一臉苦笑。

運動是興趣，舉重卻更像責任。許多年前郭婞淳曾透露，自己出生時其實是不被期待的。她是意外的非婚生子女，從小沒有父親，一路由外婆、母親帶大。然而一如母親郭燕瓏所形容的：「婞淳繼承了阿美族長女一肩扛起責任的勇氣。」一路上，她用雙臂撐起整個家，接著像大姊姊般照顧體育界後輩，最後，萬眾期待下，她奪下奧運金牌，像她多年前在臉書寫下的這幾句：「姐撐的不是重量，是夢想，是家庭，是婞念。」

走下頒獎台，郭婞淳一臉笑容說，以後想去四處旅行，看看世界。總算是為自己做一件事了，17歲起她就幾乎沒有自己的人生。怎知她緊接著又說，旅行回來後，想回台東開一間早餐店，讓學弟妹都能吃到營養又健康的早餐。依舊是那個阿美族的大姐姐啊。


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