　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

台灣早把南韓當目標　19年前奧運「奪金計畫」曝光

▲郭婞淳 。（圖／路透）

▲郭婞淳摘金。（圖／路透）

記者呂晏慈／台北報導

「舉重女神」郭婞淳27日在東京奧運一舉為台灣代表團奪下第一面金牌，更刷新奧運紀錄。回顧台灣在推動體育發展的過程，事實上，早在立法院長游錫堃擔任行政院長期間，就企圖突破「零金」的困境，遂要求當時的體育委員會提出奧運「奪金計畫」，並要求加強選手培訓，而台灣選手最終也在2年後雅典奧運摘金。

根據行政院院會紀錄，早在2002年游錫堃擔任閣揆期間，行政院就要求體委會提出雅典奧運的奪金計畫，游錫堃也親自到位於高雄左營的國家運動訓練中心視察。

2002年10月的行政院院會中，當時體委會提出「我國參加2002年第14屆釜山亞洲運動會」報告，直指我國參加33個運動種類，共獲得10金17銀25銅，金牌數雖未增加，但奪金項目較過去廣泛，並擴及到奧運主流的射擊、射箭與自由車等項目，以此證明我國競技實力有了結構性的調整。

該報告指出，體委會應慎選真正適合台灣發展的重點運動及具奪牌實力的項目，加強培訓工作，做好照顧優秀選手生活及建構優質的培訓環境、訓練設施等工作，以期在2004年雅典奧運及2008年北京奧運，達成奧運奪金的目標。

游錫堃會中直言，南韓連續舉辦世足賽、及亞運這兩項體育盛事，打響國際知名度，值得台灣借鏡，此外，應該全面提昇國人的運動水準，國發會提出「一人一運動，一校一團隊」就是要讓每個人在小學時都至少學習一項運動，然後延續到高中、大學一直到老。

游錫堃也說，每個學校也要有特色的運動項目，雖然33個項目不是每項都一定要有，但至少一些比較普及化的運動，在每個學校就要有一個團隊，例如若某所學校的足球是全縣最強，就會引以為豪，這樣經由重點突破，體育才能全面提昇，「不要說體育課都有在上，點名人到體育就及格，不是這樣，這個觀念一定要改變。」

此外，根據行政院2004年3月院會決議紀錄，當時體委會陳報了「我國準備參加2004年雅典奧林匹克運動會奪金策略」，游錫堃會中也說，我國自1932年參加洛杉磯奧運迄今，尚未突破零金障礙，因此，「奧運奪金」更成為我全體國人共同的目標與期盼。

游錫堃表示，為實現奪金的願景，請體委會就報告中所遴選的重點項目及菁英選手，加強落實各項培訓工作，而在行政支援及優秀選手的照顧方面，請內政部、國防部、教育部、勞委會等相關機關以及各國營事業能夠給予充分的協助與配合，務必傾全力支援教練、選手於今年的雅典奧運中，為我國奪得歷史上的第一面奧運金牌。

同年，我國跆拳道好手陳詩欣、朱木炎在雅典奧運贏得兩面金牌，刷新台灣當時的最佳紀錄，更讓台灣社會掀起一波跆拳道旋風；2008年現任國體大教練的陳葦綾在北京奧運拿下女子48公斤級舉重金牌；舉重女將許淑淨也在2012年倫敦奧運、2016年里約奧運拿下女子53公斤級金牌。

ET快訊
讓郭婞淳眼眶泛淚的中華奧會會歌　幕後演奏者曝光
鄭怡靜奪牌「一條繩子」感動萬人！　他都在牆角看阿靜比賽
面試台積電被問家務事！他回答「展現孝道」　下場悲劇了
恐怖男友看她斷氣　美甲闆娘要分手遭狂殺逾20刀慘死
她舌頭潰瘍變「一團詭異肉塊」　醫嚇壞：再晚末期了
五熊離開《型男大主廚》　「一開工就歡送」曝原因
東京奧運各國獎牌統計！中華隊加油！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

立陶宛超友台！贈2萬劑疫苗提早2個月到貨　秋天還要設代表處

讓郭婞淳眼眶泛淚的中華奧會會歌　幕後演奏者曝光

桃市高中教職員4155人接種　鄭文燦：推動校園重新開放

只登記施打高端疫苗　林飛帆：作為執政團隊身體力行

韓國瑜分享「郭婞淳奪金照」　中央社小編：請標註照片來源喔

喊莊智淵「羽球教父」！女立委急滅火…秒遭嘲諷：戴資穎桌球球后

國民黨：東奧4大爭議　改革喊五年一次打回原形

中國選手奪銀領獎像受罰　苗博雅：觀察一個國家要看如何面對失敗

台灣早把南韓當目標　19年前奧運「奪金計畫」曝光

台南議會國民黨團提案了　普發5千元紓困！別再要民眾花錢買3倍券

郭婞淳奪金！台東老家嗨翻放鞭炮　總和236kg輾壓登頂「獎金2000萬」

王子50米短跑6.6秒…教練是「台灣欄神」代表台灣闖東奧！還是《全明星》功臣

狂賀！「舉重女神」郭婞淳奪金牌 破奧運3項紀錄...台灣第1金到手

桃園66人擠8坪房間聚賭遭查獲　開罰462萬！創全國最高金額紀錄

《青你2》女Rapper遭嗆「妳沒我優秀」　火爆槓上：這是嫉妒！尤長靖發抖吃瓜XD

軟萌龍貓呆站原地「當機1分鐘」　摸手＋搔肚無感...主人：壞掉了！

阿伯飆速闖2紅燈遭小貨車撞擊！　駕駛右轉見「人車倒地」卡馬路間

美國男視訊聊天秒切換對方母語　印尼網友一聽嚇歪：你開玩笑？

郭婞淳奪金牌！主持人喊最高です　 「挑戰世界紀錄」女神倒地也很可愛

乖巧土撥鼠幫忙咬枯枝、拔雜草 獲得西瓜獎勵...小嘴巴狂嚼超萌

立陶宛超友台！贈2萬劑疫苗提早2個月到貨　秋天還要設代表處

讓郭婞淳眼眶泛淚的中華奧會會歌　幕後演奏者曝光

桃市高中教職員4155人接種　鄭文燦：推動校園重新開放

只登記施打高端疫苗　林飛帆：作為執政團隊身體力行

韓國瑜分享「郭婞淳奪金照」　中央社小編：請標註照片來源喔

喊莊智淵「羽球教父」！女立委急滅火…秒遭嘲諷：戴資穎桌球球后

國民黨：東奧4大爭議　改革喊五年一次打回原形

中國選手奪銀領獎像受罰　苗博雅：觀察一個國家要看如何面對失敗

台灣早把南韓當目標　19年前奧運「奪金計畫」曝光

台南議會國民黨團提案了　普發5千元紓困！別再要民眾花錢買3倍券

立陶宛超友台！贈2萬劑疫苗提早2個月到貨　秋天還要設代表處

王維中遭林泓育狙擊5局失4分　樂天2失誤丟分5局4比4平手

男友逼素顏拿外送！年輕妹推一把「摔爛PS5」心寒分手：長不大媽寶

《舞力全開》導演打造「千人狂舞」　彩蛋大咖驚喜現身

台南統計登記單選高端疫苗者近萬人　最熱門仍是「莫德納」

聯結車「追撞2車再衝上安全島」！因為一理由　網盛讚：感謝勇者

福原愛逆轉醜聞復活！幕後推手被挖出…黑歷史「員工輕生」遭唾棄

鄭怡靜奪牌「一條繩子」感動萬人！　他都在牆角看阿靜比賽

鬼門將開！怕好兄弟誤闖　「門神怎麼貼」成網友熱搜

保護員工！旺宏董事會通過將採購20萬劑疫苗　其中6成捐贈4成自用

幫女模扣比基尼　他：摔角史只有我

政治熱門新聞

快訊／侯友宜：新北疫苗已不夠　8月1日暫停施打

快訊／新北公布最新足跡　2確診都去了板橋這家World Gym

快訊／準備凱旋歸國　楊勇緯、羅嘉翎、方莞靈東京登機照曝光

高端疫苗湧入43萬人登記施打　7.2萬人「非高端不打」

桃園議會決議發5千給市民　跟進？陳其邁這樣說

快訊／蔡英文完成預約高端疫苗　賴清德將接種聯亞疫苗

BNT何時開放登記？　陳時中給答案

陳佩琪開砲國產疫苗　台灣若大規模施打二期會變成「人體試驗場」

桃園市議會通過市民普發5千元　鄭文燦說尊重

蔡英文自己點滑鼠完成預約高端疫苗　健保卡照片曝光

喊莊智淵「羽球教父」！女立委道歉遭嗆

新北公布1確診最新足跡　家樂福超市待30分鐘

快訊／議員提議普發1萬現金　侯友宜：新北財政很難負擔這麼多

快訊／5月曾打過疫苗　北市士林某長照共6人確診

更多熱門

相關新聞

賀東奧奪牌！全聯限時優惠買1送1

賀東奧奪牌！全聯限時優惠買1送1

為慶祝我國選手在2020東京奧運不斷傳出捷報，奪牌數創新高，全聯祭出多款商品限時優惠買1送1起，讓民眾即使無法親臨現場應援，也能於疫情期間在家看賽事，一起集氣。其中也歡慶「舉重女神」郭婞淳奪下台灣東奧首面金牌，全聯特以「拿鐵＝舉重」趣味關聯性，7/31～8/1限時2天推出OFF COFFE拿鐵不限冰熱，任2杯39元優惠。

郭婞淳拿金牌拍影片　甜笑：我做到了

郭婞淳拿金牌拍影片　甜笑：我做到了

郭婞淳發聲「感謝TOYOTA」！

郭婞淳發聲「感謝TOYOTA」！

國台辦點名游錫堃「既荒謬，又可悲」

國台辦點名游錫堃「既荒謬，又可悲」

郭婞淳摘金「禁愛令解除」　曝結婚最怕這件事

郭婞淳摘金「禁愛令解除」　曝結婚最怕這件事

關鍵字：

游錫堃郭婞淳

讀者迴響

熱門新聞

金牌有禁藥反應　方莞靈遞補銅牌？

郭婞淳澄清也無法滅火！律師揪教練「賽後1幕」

張本智和輸球「在全場亂吼」！日網轟：沒水準

Lulu爆新歡！大街「交換口水」環抱放閃

謝長廷觀賽　莊智淵：市長還認得我？

快訊／被教練「突然猛抱」變臉！郭婞淳回應了

奧運金牌「2280萬獎金」怎麼用？郭婞淳想好了　

莊智淵是台灣人縮影　他揭3點原因：真正俠者

柯宇綸開砲郭婞淳教練！堅持不刪：行為ok不ok自己判斷

看莊智淵比賽歸懶趴火！他怒飆2戰犯

Lulu認愛！　曝秘戀萬秀洗衣店金孫：認識已半年多

高端、BNT、莫德納、AZ優缺點一次看

中華奧會賽程「獨漏莊智淵」！網怒灌臉書譙翻

打莫德納注意！疫苗平台開放「第二劑」登記

戴資穎恐戰「異常艱難」的3場　網狂冒汗

更多

最夯影音

更多
郭婞淳奪金！台東老家嗨翻放鞭炮　總和236kg輾壓登頂「獎金2000萬」

郭婞淳奪金！台東老家嗨翻放鞭炮　總和236kg輾壓登頂「獎金2000萬」
王子50米短跑6.6秒…教練是「台灣欄神」代表台灣闖東奧！還是《全明星》功臣

王子50米短跑6.6秒…教練是「台灣欄神」代表台灣闖東奧！還是《全明星》功臣

狂賀！「舉重女神」郭婞淳奪金牌 破奧運3項紀錄...台灣第1金到手

狂賀！「舉重女神」郭婞淳奪金牌 破奧運3項紀錄...台灣第1金到手

桃園66人擠8坪房間聚賭遭查獲　開罰462萬！創全國最高金額紀錄

桃園66人擠8坪房間聚賭遭查獲　開罰462萬！創全國最高金額紀錄

《青你2》女Rapper遭嗆「妳沒我優秀」　火爆槓上：這是嫉妒！尤長靖發抖吃瓜XD

《青你2》女Rapper遭嗆「妳沒我優秀」　火爆槓上：這是嫉妒！尤長靖發抖吃瓜XD

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

中華隊加油！最強賽事全紀錄

中華隊加油！最強賽事全紀錄

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

即日起至7月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額再送毛孩洗澡體驗券！快讓毛孩涼一夏～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面