台灣早把南韓當目標　19年前奧運「奪金計畫」曝光

▲郭婞淳摘金。（圖／路透）

記者呂晏慈／台北報導

「舉重女神」郭婞淳27日在東京奧運一舉為台灣代表團奪下第一面金牌，更刷新奧運紀錄。回顧台灣在推動體育發展的過程，事實上，早在立法院長游錫堃擔任行政院長期間，就企圖突破「零金」的困境，遂要求當時的體育委員會提出奧運「奪金計畫」，並要求加強選手培訓，而台灣選手最終也在2年後雅典奧運摘金。

根據行政院院會紀錄，早在2002年游錫堃擔任閣揆期間，行政院就要求體委會提出雅典奧運的奪金計畫，游錫堃也親自到位於高雄左營的國家運動訓練中心視察。

2002年10月的行政院院會中，當時體委會提出「我國參加2002年第14屆釜山亞洲運動會」報告，直指我國參加33個運動種類，共獲得10金17銀25銅，金牌數雖未增加，但奪金項目較過去廣泛，並擴及到奧運主流的射擊、射箭與自由車等項目，以此證明我國競技實力有了結構性的調整。

該報告指出，體委會應慎選真正適合台灣發展的重點運動及具奪牌實力的項目，加強培訓工作，做好照顧優秀選手生活及建構優質的培訓環境、訓練設施等工作，以期在2004年雅典奧運及2008年北京奧運，達成奧運奪金的目標。

游錫堃會中直言，南韓連續舉辦世足賽、及亞運這兩項體育盛事，打響國際知名度，值得台灣借鏡，此外，應該全面提昇國人的運動水準，國發會提出「一人一運動，一校一團隊」就是要讓每個人在小學時都至少學習一項運動，然後延續到高中、大學一直到老。

游錫堃也說，每個學校也要有特色的運動項目，雖然33個項目不是每項都一定要有，但至少一些比較普及化的運動，在每個學校就要有一個團隊，例如若某所學校的足球是全縣最強，就會引以為豪，這樣經由重點突破，體育才能全面提昇，「不要說體育課都有在上，點名人到體育就及格，不是這樣，這個觀念一定要改變。」

此外，根據行政院2004年3月院會決議紀錄，當時體委會陳報了「我國準備參加2004年雅典奧林匹克運動會奪金策略」，游錫堃會中也說，我國自1932年參加洛杉磯奧運迄今，尚未突破零金障礙，因此，「奧運奪金」更成為我全體國人共同的目標與期盼。

游錫堃表示，為實現奪金的願景，請體委會就報告中所遴選的重點項目及菁英選手，加強落實各項培訓工作，而在行政支援及優秀選手的照顧方面，請內政部、國防部、教育部、勞委會等相關機關以及各國營事業能夠給予充分的協助與配合，務必傾全力支援教練、選手於今年的雅典奧運中，為我國奪得歷史上的第一面奧運金牌。

同年，我國跆拳道好手陳詩欣、朱木炎在雅典奧運贏得兩面金牌，刷新台灣當時的最佳紀錄，更讓台灣社會掀起一波跆拳道旋風；2008年現任國體大教練的陳葦綾在北京奧運拿下女子48公斤級舉重金牌；舉重女將許淑淨也在2012年倫敦奧運、2016年里約奧運拿下女子53公斤級金牌。