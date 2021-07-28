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教練禁26歲前交男友！郭婞淳摘金「禁愛令解除」　曝結婚最怕這件事

郭婞淳東奧奪金。（圖／達志／美聯社，下同）

▲郭婞淳東奧奪金。（圖／達志／美聯社，下同）

圖文／CTWANT

「舉重女神」郭婞淳昨（27日）在59公斤級女子舉重項目輾壓對手，替中華代表團奪下本屆奧運首金，也完成個人生涯「金牌大滿貫」，讓國人為之振奮。過去為了專心訓練，郭婞淳被教練林敬能下達「禁愛令」，禁止她在26歲前交男友，如今拿下奧運金牌，禁令隨之解除，而她過去曾被問到結婚問題，笑說最怕一件事。

據了解，郭婞淳2017年在世大運破紀錄奪金後，受邀參加保養品活動，當時她難得畫上淡妝，身穿一襲寶藍色露肩禮服亮相，腳上還踩著一雙高跟鞋，女人味十足，和賽場上的霸氣模樣大相逕庭；郭婞淳笑說，自己很難得盛裝打扮，尤其舉重選手的肩膀較寬，一直擔心穿禮服不好看，也不習慣穿高跟鞋，很怕跌倒。

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▲郭婞淳抓舉103公斤、挺舉133公斤，總和236公斤打破該量級三項奧運紀錄。

面對媒體追問感情狀況，當時23歲的郭婞淳提到，目前的重心就是訓練，沒心力多想其他事，如果哪天真的結婚，「我只想到教練看到不知道會不會哭？畢竟他把我當女兒看。」林敬能也補充，郭婞淳談結婚還早，之前他要求25歲前不能談戀愛，現在要改26歲，「2020年還要挑戰東京奧運，要把目標放在那裡。」

昨天的比賽，郭婞淳是第9位上場的選手，抓舉開把100公斤輕鬆達成，之後將重量往上加，雖然第2次試舉103公斤遭審判委員挑戰，判定失敗，但第3次試舉維持103公斤成功，抓舉項目擁有7公斤的領先優勢，海放其他選手；到了挺舉開舉，她開把定在全場最高的133公斤也成功舉起，一舉拿下金牌。

▲郭婞淳奪金讓世界看見台灣！

事實上，郭婞淳自2010年在首屆青年奧運奪銀後，陸續於世大運、亞錦賽、世錦賽和亞運奪得金牌，獨缺一面奧運金牌就能完成「金牌大滿貫」；2016年里約奧運，郭婞淳以銅牌收場，加上本屆奧運因疫情延期，使這面金牌整整遲到了5年，如今終於摘金，除了達成個人生涯目標，也終於能像一般女孩談戀愛。

這次在東京奧運奪金，郭婞淳除了達成「金牌大滿貫」成就，也進帳2000萬元國光獎金，加上贊助商富邦集團的10萬美元（約新台幣300萬元），總共2300萬元，是生涯進帳最多獎金的單一賽事。針對獎金用法，郭婞淳提到，這筆錢會先拿來照顧家人，接著會跟長輩討論，再想想看如何幫助社會。

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