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影／解放軍「越海奪島」3分10秒演練片曝！標配兩棲步戰車等裝備

記者鄭思楠／綜合報導

據《央視軍事頻道》27日報導，正在大陸東南沿海駐訓的解放軍第73集團軍某兩棲重型合成旅，近日組織兩棲重型合成裝甲部隊，展開「越海奪島」體系聯合登陸演練。

報導稱，頂著超過40℃的高溫，第73集團軍某兩棲重型合成旅一營在旅的編成內擔任一梯隊左翼突擊上陸群，該營成功登陸119高地，順利完成任務。

▲▼解放軍東南沿海演練越海奪島。（圖／翻攝自央視軍事）

▲解放軍東南沿海演練越海奪島。（圖／翻攝自央視軍事，下同）

登陸成功後，第73集團軍某兩棲重型合成旅一營教導員王達濱對著官兵說，「我們營的旗幟，大家很完美地插在了我們演練場的高地上！我們是濟南第二團的尖刀營。」

他也透露出解放軍今年積極展開各種備戰演練，「今年我們有六個月都是在駐訓場度過的，我們很多同志每天身上都是濕的。我們有很多同志在訓練場上暈倒過，我們有很多同志身上的皮掉了一層又一層，但是我看到我們全體官兵沒有一個人叫苦叫累。這是為什麼？因為我們都知道，我們當兵就是為了打仗！我們的使命和任務，就是要捍衛國家主權和領土完整！」

▲▼解放軍東南沿海演練越海奪島。（圖／翻攝自央視軍事）

據《觀察者網》報導，「濟南第二團」前身系「膠東軍區特務團」，1945年9月16日組建於山東萊陽城小寺廟，國共戰爭期間曾參與淮海戰役（台稱徐蚌會戰）、橫渡長江、解放上海、挺進福建、解放漳廈等眾多戰役。

報導稱，該旅目前已經換裝05式兩棲步戰車、07B式122毫米榴彈炮和紅旗-17等新銳裝備。

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