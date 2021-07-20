　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

「神鷹慧眼伴威龍」洩密？　殲-20雙座採607所火控雷達

▲▼「殲-20雙座戰機」動畫圖曝光。（圖／翻攝 中航工業官網）

▲「殲-20雙座戰機」動畫圖曝光。（圖／翻攝 中航工業官網）

特約記者陳孟孟／綜合報導

大陸首款服役隱身戰機似乎持續推行改型工作，近期一場中航工業集團的交流會中透露，殲-20雙座型將可能使用607所研製的火控雷達，強化對地打擊能力。據了解，殲-20雙座型是今年年初首度出現在中航工業紀念殲-20首飛10周年的宣傳片中，可望未來能扛起解放軍遠海巡航任務的主力。

消息指出，中航工業集團第607研究所所長程宇峰日前率技術團隊部分成員，赴中航工業成都飛機設計研究所走訪交流，程宇峰代表雷達所向成都所副所長焦璐贈送「神鷹慧眼伴威龍，協同創新爭一流」字樣錦旗，並感謝主機所長期以來對所雷達新技術發展的支持。焦璐則回應，主輔機持續攜手、協同創新，共同聚焦未來技術發展。

眾所皆知殲-20為成都飛機設計研究所研製的最新一代雙發重型隱身戰機，用於接替殲-10、殲-11等空中優勢、多用途殲擊機的未來重型殲擊機型號，其代號就稱為「威龍」。而從上述「神鷹慧眼伴威龍」的內容便能猜測，殲-20未來很可能將使用航空工業607所研製的雷達。

▼中航工業607研究所向成都飛機設計研究所贈送的錦旗曝光。（圖／翻攝自微博「＠柳絮紛飛竟不是雪」）

▲▼中航工業607研究所向成都飛機設計研究所贈送的錦旗字樣，疑似意外曝光殲-20雙座型將採用該所研製的火控雷達。（圖／翻攝自微博「＠柳絮紛飛竟不是雪」）

資料顯示，目前殲-20使用中國電子科技集團公司第14研究所的雷達，該所為中國雷達工業發源地，諸如殲-8DF使用的148XB雷達，殲-10A使用的147X系列雷達，殲-11B/15使用的149X系列雷達，乃至於殲-10C、殲-20最新一代有源相控陣雷達，都是由14所研製生產。

至於607研究所則是集機載雷達和航空電子系統研發、試驗、製造為一體的科技先導型研究院，為中國航空工業第一集團直屬的大型「軍民結合型企業」。此次消息流出後，有分析指出殲-20雙座型為強化對的打擊能力，因此火控雷達換成607所，而殲-20單座仍然是14所。

事實上有關殲-20雙座型的消息，最早是在今年1月紀念殲-20首飛10年的宣傳片中，以電腦製作的合成動畫方式出現。《澎湃新聞》當時分析，這款殲-20B雙座型隱身戰鬥機將著眼於長航時遠程作戰以及指揮、控制無人僚機而設計研發，尤其在長達10個小時以上的長航時遠程作戰，雙座型戰機上的兩名飛行員可以交替駕駛戰機、輪流休息，最大程度上拓展殲-20的作戰使命和用途。

▼殲-20單座已列裝解放軍多支部隊。（圖／翻攝央視）

▲▼解放軍殲-20列裝多支部隊　官方罕見公開飛行畫面。（圖／翻攝央視）

ET快訊
烟花「最新路徑」直撲東北角！最快明天「海、陸警連發 」
快訊／皮膚科醫師確診隱匿足跡！　北市怒開罰
快訊／疫調不坦白！柯文哲火了：隱瞞不實開罰6到30萬
快訊／46歲女打完疫苗「瘋狂嘔吐」！背後原因曝光
快訊／家教男暢玩雙北+台中開6次房　10小黃、公車司機採檢出
快訊／北市+7「北投區最多」　最新12區確診分布曝
戴資穎下榻飯店遭轟太寒酸！　體育署606字聲明揭考量
LIVE／北市+7！World Gym、影城確診連爆　柯文哲
突收1922通知！人妻興奮一看「AZ預約成功」　下秒點開崩潰
快訊／東奧國手被塞經濟艙！體育署長請辭
快訊／台南外海查獲「人蛇船」　11人PCR篩出5陽性！
快訊／新北+6感染源曝光　侯友宜：4陰轉陽、2新增
今增4死！臥床婦「發病2天快速亡」　急救快篩陰、PCR轉陽
快訊／松山戶所夫妻確診「保險員也中」！擴大184人篩檢
快訊／彰化「水果商傳播鏈」增1死！　60多歲女發病58天亡
吳亦凡、劉亦菲「激情床戲」被翻出！陸網：本色出演？
京站威秀驗票員確診！5天足跡曝　寧夏夜市、新光三越、大葉高島
快訊／新北+6「1人感染源不明」　分布5行政區
台灣和立陶宛互設代表辦事處　國台辦回應了
快訊／美國母女返台探親確診！女兒僅7歲
LIVE／新北+6確診重返個位數　侯友宜最新說明
快訊／慈濟買BNT「是樂觀的」　陳時中曝最新進度
疫苗簡訊發送標準遭質疑！　陳時中：會和唐鳳討論

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

夾在中美之間！亞洲國家陷入軍備競賽　路透：導彈版圖正發生變化

「神鷹慧眼伴威龍」洩密？　殲-20雙座採607所火控雷達

美國「C-130運輸機」降落桃園機場1小時　卸貨AIT神秘郵包

日本海上自衛隊「2海鷹直升機」飛行訓練中擦撞！　撞斷螺旋槳葉片

全國機場查核飛測　松指部專機隊飛行員使命必達

機場航線乃至戰備道起降　空軍查核組包辦飛測校正信號

「伊莉莎白女王號」航母9月抵日　共同社：艦艇將分4地停泊

鳳梨遭爆穩交..森77喊：汙衊鼠薯！　粉專「女粉絲掉2趴」太桑心

俄國女67天撿1456根掉落頭髮　用髮油修護＋燙直...保養超費工

天降魚兒！運輸機12層樓高空放生　水彈炸下「數萬隻鱒魚」珍貴影片曝

過度極簡！自律的孫生有多可怕 「洗澡10滴水+吃10粒米」笑翻全網

是貓啊！鱷魚被正妹膜拜式撫摸　屁股高翹起眼睛微閉：好...舒服

《無法抗拒》遇朴宰彥前女友挑釁　娜比狠嗆曝性事「他喜歡女生綁頭髮做❤️」

吳亦凡發聲！都美竹指控全否認　強調若犯法..「我會自己進監獄」

美國油漆工人粉刷牆面快狠準！ 一塗就均勻上色網讚過程好紓壓

嬤戴「中空安全帽」髮髻完美竄天 民眾看髮型秒認：在潮州滿有名

2歲女童見爸開車返家興奮迎接！疑闖視線死角...慘遭父輾過身亡

夾在中美之間！亞洲國家陷入軍備競賽　路透：導彈版圖正發生變化

「神鷹慧眼伴威龍」洩密？　殲-20雙座採607所火控雷達

美國「C-130運輸機」降落桃園機場1小時　卸貨AIT神秘郵包

日本海上自衛隊「2海鷹直升機」飛行訓練中擦撞！　撞斷螺旋槳葉片

全國機場查核飛測　松指部專機隊飛行員使命必達

機場航線乃至戰備道起降　空軍查核組包辦飛測校正信號

「伊莉莎白女王號」航母9月抵日　共同社：艦艇將分4地停泊

5坪小套房2個月電費竟要8000元　專家一眼揪出元凶

快訊／林口三井Outlet確診員工足跡曝！　上週這三天上班9小時

三峽群聚鬥毆罰252萬破紀錄　侯友宜撂重話：膽敢再犯我絕不手軟

京站威秀員工確診「Ct值只有13」　5天足跡一次看

「4星座」看似無害其實超聰明　牡羊不屑耍心機、處女擅長偽裝

烟花「最新路徑」直撲東北角！最快明天「連發海、陸警報」

遊覽車業者二階評鑑出爐！442業者拿甲等　27家不列等須提改善計畫

疫苗覆蓋率衝至23%　接種後猝死再增10例「4人打莫德納」

高端EUA爭議不斷　劉和然：請中央先把國際上成熟的疫苗買進來

穿露肩衣打AZ！她遭接種人員狂問「可以插妳嗎」...驚覺遭性騷

好眼力！高雄飯店玻璃超乾淨 她驚見哈姆立克式晃動網笑翻

軍武熱門新聞

美國「C-130運輸機」降落桃機　卸貨AIT神秘郵包

日海上自衛隊2直升機訓練中擦撞！　螺旋槳葉片斷裂

殲-20雙座採607所火控雷達

夾在中美之間　亞洲國家陷入軍備競賽

英航母9月抵日　艦艇將分4地停泊

美軍機30分鐘快閃松山機場 陸國防部：切勿玩火

美飛行員駕F-22叛逃下場？外媒解密

松指部上尉裝針孔偷拍女士官！

烏坵駐軍的故事（六）指揮官自戕

解析法對台軍售　環時：有不小麻煩

美國智庫：中國依賴盜竊智慧財產　導致落後美軍

殲-11B「死亡禁區」多次與敵對峙

國防院監看PTT八卦版！抓3.5萬篇文「煽動情緒」

解放軍沒那麼強？　模擬武統戰績竟「48敗6平6勝」

更多熱門

相關新聞

美國「C-130運輸機」降落桃機　卸貨AIT神秘郵包

美國「C-130運輸機」降落桃機　卸貨AIT神秘郵包

15日一架美軍C-146A行政專機，才降落松山機場，19日中午又有一架 C-130民用型 L-100-30運輸機來台，先從夏威夷起飛，飛往菲律賓，再降落台灣，卸下一箱一箱的神祕郵包，之後又前往泰國，全是美國印太戰略的重要盟友，背後含意格外引發聯想。

英航母9月抵日　艦艇將分4地停泊

英航母9月抵日　艦艇將分4地停泊

畫面曝！共軍福建外海演習　彭博：警告台美

畫面曝！共軍福建外海演習　彭博：警告台美

中國兩艦逼近監視美澳軍演　澳媒稱首次

中國兩艦逼近監視美澳軍演　澳媒稱首次

大陸亞軌道「重複使用運載器飛行」演示驗證項目　首飛成功

大陸亞軌道「重複使用運載器飛行」演示驗證項目　首飛成功

關鍵字：

殲-20雙座型隱身戰機火控雷達607所解放軍大陸軍武軍武

讀者迴響

熱門新聞

戴資穎住3顆星飯店　官員被爆住4.6顆星

戴資穎擠3星旅店！陸選手住宿被翻出網看傻

印度神童新預言　點名「台灣」有1點要注意

吳亦凡神管理！同一晚「房間內外尬2女」全瞞住

莊智淵微開箱選手村　坐厚紙板床架

被塞經濟艙　戴資穎下榻旅館、晚餐曝光

「認識3天見面」被打槍！保時捷男公審她　

網：日本會讓大谷翔平坐經濟艙嗎

疫苗簡訊寄發標準在哪？網揭1關鍵：定義廣

國防大學女學生「遠距教學」活春宮

吳淡如北海道置產「一覺醒來卻被拆了」

戴資穎發文：住在離場館近地方有更多休息非常好

高雄女走過積水　電流竄全身無心跳

烟花颱風恐直撲宜花！背後四大跡象近似莫拉克

他看到戴資穎日本第一餐傻眼　轟蔡英文「還是沒搞清楚狀況」

更多

最夯影音

更多
鳳梨遭爆穩交..森77喊：汙衊鼠薯！　粉專「女粉絲掉2趴」太桑心

鳳梨遭爆穩交..森77喊：汙衊鼠薯！　粉專「女粉絲掉2趴」太桑心
俄國女67天撿1456根掉落頭髮　用髮油修護＋燙直...保養超費工

俄國女67天撿1456根掉落頭髮　用髮油修護＋燙直...保養超費工

天降魚兒！運輸機12層樓高空放生　水彈炸下「數萬隻鱒魚」珍貴影片曝

天降魚兒！運輸機12層樓高空放生　水彈炸下「數萬隻鱒魚」珍貴影片曝

過度極簡！自律的孫生有多可怕 「洗澡10滴水+吃10粒米」笑翻全網

過度極簡！自律的孫生有多可怕 「洗澡10滴水+吃10粒米」笑翻全網

是貓啊！鱷魚被正妹膜拜式撫摸　屁股高翹起眼睛微閉：好...舒服

是貓啊！鱷魚被正妹膜拜式撫摸　屁股高翹起眼睛微閉：好...舒服

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

即日起至7月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額再送毛孩洗澡體驗券！快讓毛孩涼一夏～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面