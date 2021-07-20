「神鷹慧眼伴威龍」洩密？　殲-20雙座採607所火控雷達

▲「殲-20雙座戰機」動畫圖曝光。（圖／翻攝 中航工業官網）

特約記者陳孟孟／綜合報導

大陸首款服役隱身戰機似乎持續推行改型工作，近期一場中航工業集團的交流會中透露，殲-20雙座型將可能使用607所研製的火控雷達，強化對地打擊能力。據了解，殲-20雙座型是今年年初首度出現在中航工業紀念殲-20首飛10周年的宣傳片中，可望未來能扛起解放軍遠海巡航任務的主力。

消息指出，中航工業集團第607研究所所長程宇峰日前率技術團隊部分成員，赴中航工業成都飛機設計研究所走訪交流，程宇峰代表雷達所向成都所副所長焦璐贈送「神鷹慧眼伴威龍，協同創新爭一流」字樣錦旗，並感謝主機所長期以來對所雷達新技術發展的支持。焦璐則回應，主輔機持續攜手、協同創新，共同聚焦未來技術發展。

眾所皆知殲-20為成都飛機設計研究所研製的最新一代雙發重型隱身戰機，用於接替殲-10、殲-11等空中優勢、多用途殲擊機的未來重型殲擊機型號，其代號就稱為「威龍」。而從上述「神鷹慧眼伴威龍」的內容便能猜測，殲-20未來很可能將使用航空工業607所研製的雷達。

▼中航工業607研究所向成都飛機設計研究所贈送的錦旗曝光。（圖／翻攝自微博「＠柳絮紛飛竟不是雪」）

資料顯示，目前殲-20使用中國電子科技集團公司第14研究所的雷達，該所為中國雷達工業發源地，諸如殲-8DF使用的148XB雷達，殲-10A使用的147X系列雷達，殲-11B/15使用的149X系列雷達，乃至於殲-10C、殲-20最新一代有源相控陣雷達，都是由14所研製生產。

至於607研究所則是集機載雷達和航空電子系統研發、試驗、製造為一體的科技先導型研究院，為中國航空工業第一集團直屬的大型「軍民結合型企業」。此次消息流出後，有分析指出殲-20雙座型為強化對的打擊能力，因此火控雷達換成607所，而殲-20單座仍然是14所。

事實上有關殲-20雙座型的消息，最早是在今年1月紀念殲-20首飛10年的宣傳片中，以電腦製作的合成動畫方式出現。《澎湃新聞》當時分析，這款殲-20B雙座型隱身戰鬥機將著眼於長航時遠程作戰以及指揮、控制無人僚機而設計研發，尤其在長達10個小時以上的長航時遠程作戰，雙座型戰機上的兩名飛行員可以交替駕駛戰機、輪流休息，最大程度上拓展殲-20的作戰使命和用途。

▼殲-20單座已列裝解放軍多支部隊。（圖／翻攝央視）