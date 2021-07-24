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台灣太難搶灘！　美軍事記者曝「台中港」是共軍第1目標

▲▼2017年漢光演習中，海軍陸戰隊模擬對澎湖兩棲登陸突襲作戰。（圖／軍事新聞通訊社）

▲海軍陸戰隊在漢光演習模擬對澎湖兩棲登陸突襲作戰。（圖／軍事新聞通訊社）

記者崔子柔／綜合報導

美國《富比士》（Forbes）軍事記者艾克塞（David Axe）指出，台灣只有14個海灘適合兩棲登陸作戰，如果爆發台海戰爭，「台中港」可能是解放軍優先攻佔的港口。

艾克塞表示，解放軍要調動百萬軍隊才有機會征服台灣，2049計畫研究所（Project 2049 Institute）研究員易思安指出，根據解放軍內部研究，佔領台灣港口會是入侵台灣的關鍵，而台灣有至少10個港口被瞄準。

易思安提到，發達的商業或工業港口會是理想的攻擊目標，而且四周還要有相對平坦的海灘，或是河流三角洲，台中港就最符合上述條件，而且地理位置也在幾個台灣大型軍事基地附近。

▲▼台中港區 。（圖／台中市政府提供）

▲台中港區。（圖／台中市政府提供）

解放軍研究也指出，可以透過潛艦、兩棲部隊、直升機、氣墊船，或是傘兵襲擊的方式攻擊台中港，但同時要避免造成太大的傷害，如果破壞了港口，那占領行動就失去了意義。

易思安另提到，從台中的山脈可以由東南方俯瞰台中港，為台灣軍隊提供理想的防禦位置，以高對低可能會做出良好的防禦，「消息指出，台灣將在作戰時把港口建設成防禦據點，並在四周佈下顏密的射擊陣地網絡」。

易思安強調，台灣軍隊的最後手段，就是讓解放軍占領一個沒有用處的港口，所以在後撤時可以炸毀碼頭，將電力設備、提道等建設摧毀。

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