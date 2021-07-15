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解放軍實力增！台海爆發戰爭將採「包圍」戰術　北東沿岸多點進攻

▲075兩棲攻擊艦海南艦滿載8架艦載直升機進行升降訓練。（圖／翻攝央視）

▲075兩棲攻擊艦海南艦滿載8架艦載直升機進行升降訓練。（圖／翻攝央視）

記者張方瑀／綜合報導

多年來台灣對於中國大陸解放軍的攻打路線，一直都定調在會跨越台灣海峽，從地勢相對平穩的西部海岸登陸，但《富比世》軍事記者提到，目前北京的軍事能力早已大幅提升，若是現在台海爆發戰爭，解放軍就會採用「團團包圍」台灣的戰術，從多點同時登陸進攻。

《富比世》軍事記者艾克塞（David Axe）撰文指出，解放軍先前對台灣的目標是瞄準西南沿岸，因為沙灘地形非常容易登陸，但隨著中國大陸軍事能力大幅提升，現在解放軍正在組織包含8艘071綜合登陸艦、3艘075型兩棲攻擊艦的兩棲艦隊，一次就能載運2.5萬名士兵，還能立刻透過直升機或氣墊船將士兵送上岸。

美國國防部在《2020年中國軍力報告》中提到，解放軍可能採取海空封鎖、有限軍力或強制選項、空中與飛彈攻擊、入侵台灣4項行動路線。美國國防情報局（Defense Intelligence Agency）在2019年的報告中也指，如今中國大陸海軍有能力使用聯合武器戰術，以及透過多種途徑進行兩機攻擊行動。

換句話說，台海若爆發戰爭，解放軍可能會從條件較不理想的地點進攻，例如台灣北部多岩石的海岸線，或東部的峭壁懸崖。美國陸軍訓練與準則司令部情報官員蘇利文（Ian Sullivan）模擬台海戰爭時，就曾以新竹作為解放軍的登陸點。

很明顯地，解放軍在危急時刻的目標就是包圍台灣，也可能從東部展開攻擊，因為菲律賓海是中國大陸海軍操作航空母艦的最佳地點，儘管不確定兩棲艦隊是否會和航母共同行動，但也能想像解放軍會從東向西發動攻擊。

艾克塞提到，目前台灣必須修改防禦計畫，在1999年的分析認為，台灣的空軍可以一次大規模擊沉解放軍艦隊，但如今兩軍實力差距拉大，此方法已不可行。目前台灣可以將希望放在剛和美國波音公司購入，總價為23.7億美元（約台幣678.46億元）的100套魚叉岸防系統（HCDS）。

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