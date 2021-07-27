英航母進南海執行「自由航行」　船隊9艦分批通過麻六甲海峽

HMS Queen Elizabeth CSG is sailing through the #StraitofMalacca for the #SouthChinaSea, 11:57 a.m. local time, Jul 25.

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記者魏有德／綜合報導

《南海戰略態勢感知》推特（twitter）25日公布英航母伊莉莎白女王號（HMS Queen Elizabeth R08）通過麻六甲海峽的衛星照片，預判航母已進入南海。據了解，英航母艦隊包含1艘美艦及1艘荷蘭籍護衛艦共9艘，陸續通過麻六甲海峽後，進入南海海域，執行「自由航行任務」。

▲英國伊莉莎白女王號航母。（圖／路透）

《美國海軍學會新聞網》（USNI NEWS）報導，英國航母打擊群包括23型反潛護衛艦HMS Richmond（F239）和HMS Kent（F78），45型導彈驅逐艦HMS Defender（D36），綜合補給艦RFA Fort Victoria（A387）和Tidespring（A136），美國驅逐艦USS The Sullivans（DDG-68），荷蘭海軍護衛艦HNLMS Evertsen（F805）和英國核潛艇 HMS Artful（S121）。

伊莉莎白女王號航母上搭載美海軍陸戰隊211戰鬥機中隊和英皇家空軍617中隊。這兩個中隊皆配備F-35B戰鬥機。伊莉莎白女王號航母推特也在昨（26）日秀出從航母甲板上遙望新加坡城市天際線的照片。

▲位於伊莉莎白女王號航母上的F35B艦載機。（圖／路透）

根據伊莉莎白女王號航母打擊群計畫顯示，艦隊穿越南海後會經過巴士海峽，繞台灣東部北上，並於8月31日至9月抵達韓國訪問。大陸軍事專家張學峰表示，按照這個時間表來看，從新加坡到韓國還有一個多月，「如果英航母編隊僅僅是海上航行，完全用不了那麼長時間。」

張學鋒分析，英航母艦隊這段時間一方面可能會在新加坡停留一段時間「養病」，應對之前爆出編隊中有上百人新冠核酸檢測陽性的問題；另一方面，英航母編隊很可能會在南海進行軍事演習，或針對中國島礁進行「航行自由」行動。

也有軍事專家認為，解放軍必須準備好「打狗棒」，對其在南海可能進行的演習嚴密監控，包括但不限於各型水面艦艇、潛艇、電子偵察船以及無人機、海上巡邏機等，「這實際上也為解放軍提供了一次近距離了解英國最新型航母、驅逐艦以及核潛艇的機會，中方要用好英軍這個陪練。」