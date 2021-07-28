國策研究院民調／陳其邁精準疫調受好評　9成高雄市民滿意

▲陳其邁每天主持高雄市防疫記者會。（資料照／高雄市政府提供）

記者呂晏慈／台北報導

本土新型冠狀肺炎疫情趨緩，全國逐步解封。國策研究院文教基金會28日發布最新民調，針對高雄市長陳其邁防疫政策滿意度進行調查，顯示高達9成高雄市民滿意市政府防疫表現，且政黨傾向泛藍者也有7成4給予肯定，特別在精準疫調、友善長者疫苗施打等防疫政策受民眾好評，陳其邁的市政滿意度更衝破8成4。

國策研究院執行長郭育仁受訪說明，陳其邁過去擔任行政院副院長時，是中央防疫政策的負責人之一，他去年透過補選接棒高雄市長後，在市政方面面對跟其他縣市首長不一樣的挑戰，而他上任將滿一年，因此將高雄市防疫表現作為這次的民意調查主題。

國策研究院民調顯示，有9成民眾滿意市政府防疫表現，其中超過半數以上民眾表示非常滿意，陳其邁施政滿意度更高達84.2%，顯示高雄市民高度肯定由陳其邁市長所帶領的高雄市府團隊。

若進一步交叉分析比對民調資料，在民眾對陳其邁市府防疫滿意度方面，高達98.9%泛綠支持者表示滿意，政黨傾向偏中立者有87.6%表達滿意，在泛藍支持者當中也有高達74.8%給予肯定，呈現泛綠支持者氣勢高漲，對市府接近百分之百滿意度，泛藍支持者也很肯定市府防疫有成的情況。

國策研究院指出，高雄市政府近期推動精準疫調、疫苗接種計畫、或兼顧防疫與生計的高雄好家載、以及公托復營運等防疫政策，獲得高達84.5%市民支持，其中，有88.5%的民眾對高雄採取精準疫調模式感到滿意；高雄市府首創的計程車接送長者、高雄市宇美町式接種等疫苗接種服務，則有83.2%的的滿度意；補助受疫情影響的計程車資，讓民眾在家享受美食小吃及購買生鮮蔬果，以達到消費者、餐飲商家與計程車業三方互助的「高雄好家載」平台，獲得市民83.3%的滿意支持，尤其是在44歲以下較年輕的市民朋友中，獲得平均91.6%的高度支持。

此外，民調結果顯示，市府協助幼教人員接種，公托恢復營運，緩解民眾的幼兒托育壓力，也有84.5%的民眾表示肯定，特別是在有育兒壓力的20至49歲少壯族群中平均有88.2%的支持。

國策研究院補充，受訪民眾中，個人或家人曾接種COVID-19疫苗者達7成，在這7成民眾中滿意疫苗接種措施者達88%，相對於自己或家人未曾接種者70%滿意程度，明顯有接種過疫苗的民眾更加滿意疫苗施打措施，超出無相關經驗者18個百分點。

本次民調由國策研究院文教基金會委託視拓調查中心執行，調查對象為戶籍高雄市年滿20歲以上成年民眾，採市內電話調查，於今年7月24至26日晚間進行，以分層比例隨機抽樣法共完成1087份有效樣本，在95.0%信心水準下，抽樣誤差為正負2.97個百分點，資料依據高雄市民政局2021年6月底人口統計資料，針對行政區、年齡與性別進行統計加權處理。