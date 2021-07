台日韓射箭男團合照　魏均珩「1動作」韓網狂喊：台灣選手太可愛

▲ 東奧射箭男團金銀銅得主合照。(圖/路透)

記者陳宛貞/綜合外電報導

2020東京奧運進行中,中華射箭男團26日金牌戰敗給南韓,但賽後南韓名將吳眞爀邀請金銀銅3隊自拍,留下9名選手溫馨一幕,感動眾多網友。當天台灣選手的好表現獲得許多南韓網友稱讚,頒獎典禮時台灣27歲好手魏均珩一個舉動也令網友直喊可愛。

26日男子射箭團體項目頒獎典禮上,南韓、台灣、日本共9名選手一同站上頒獎台,舉起獎牌與花束留下合照。賽後「台灣選手們」關鍵字一度衝上南韓推特趨勢,除了為中華隊無法以「台灣」名義參賽與播放國歌等打抱不平,眼尖的南韓網友也發現,合照時魏均珩拿著花束的左手不像其他選手舉在胸前或肩膀高度,而是高舉在身旁南韓17歲選手金濟德的頭頂上,加上花束上綁著一隻東奧吉祥物,乍看之下彷彿吉祥物和花束從金濟德頭上冒出,意外成為萌點。

推特上許多南韓網友注意到這個畫面,截圖發文表示,「台灣選手把花舉在濟德頭上,太可愛了吧」、「有點可愛」、「濟德頭上長出花來了」、「太逗趣了,手為什麼舉那麼高」、「雖然不知道台灣選手是不是故意的,但濟德選手頭上有花好可愛」。

除此之外,台灣22歲選手鄧宇成27日在IG上回應網友私訊時,幽默使用知名手遊《FGO》角色阿拉什絕招Stella的動漫梗,經南韓網友轉發推特後也被轉推1800次。網友紛紛表示,「等等,那招用完不是會死嗎」、「那下一場比賽怎麼辦啦」、「不要激動啊」。

대만의 양궁 선수

Q: 활 쏠 때 I am bone of my sword..하나요?

A : STELLA!!!합니다 pic.twitter.com/w4Brc4szg7