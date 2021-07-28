台日韓射箭男團合照　魏均珩「1動作」韓網狂喊：台灣選手太可愛

▲ 東奧射箭男團金銀銅得主合照。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

2020東京奧運進行中，中華射箭男團26日金牌戰敗給南韓，但賽後南韓名將吳眞爀邀請金銀銅3隊自拍，留下9名選手溫馨一幕，感動眾多網友。當天台灣選手的好表現獲得許多南韓網友稱讚，頒獎典禮時台灣27歲好手魏均珩一個舉動也令網友直喊可愛。

26日男子射箭團體項目頒獎典禮上，南韓、台灣、日本共9名選手一同站上頒獎台，舉起獎牌與花束留下合照。賽後「台灣選手們」關鍵字一度衝上南韓推特趨勢，除了為中華隊無法以「台灣」名義參賽與播放國歌等打抱不平，眼尖的南韓網友也發現，合照時魏均珩拿著花束的左手不像其他選手舉在胸前或肩膀高度，而是高舉在身旁南韓17歲選手金濟德的頭頂上，加上花束上綁著一隻東奧吉祥物，乍看之下彷彿吉祥物和花束從金濟德頭上冒出，意外成為萌點。

대만 선수가 일부로 저러신지는 잘 모르겠는데 여튼 저거 손 올려서 김제덕 선수 뒤에 꽃있는거 ㄱㅇㅇ pic.twitter.com/46VD6855ZZ — 이아란 (@Asher_0e) July 26, 2021

推特上許多南韓網友注意到這個畫面，截圖發文表示，「台灣選手把花舉在濟德頭上，太可愛了吧」、「有點可愛」、「濟德頭上長出花來了」、「太逗趣了，手為什麼舉那麼高」、「雖然不知道台灣選手是不是故意的，但濟德選手頭上有花好可愛」。

除此之外，台灣22歲選手鄧宇成27日在IG上回應網友私訊時，幽默使用知名手遊《FGO》角色阿拉什絕招Stella的動漫梗，經南韓網友轉發推特後也被轉推1800次。網友紛紛表示，「等等，那招用完不是會死嗎」、「那下一場比賽怎麼辦啦」、「不要激動啊」。

대만의 양궁 선수

Q: 활 쏠 때 I am bone of my sword..하나요?

A : STELLA!!!합니다 pic.twitter.com/w4Brc4szg7 — 시에지 (@xiezeee) July 27, 2021

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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