傳台積電將在九州熊本設廠！日媒分析「背後原因」：盼金援數千億

▲台積電在加州聖荷西設有設計中心據點。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

台積電（TSMC）是全球生產半導體的巨擘，先前日媒《日本經濟新聞》引述消息人士說法指出，台積電受到日本招攬，將會前往當地設廠，而首座晶圓廠將坐落九州熊本縣。對此，日媒《共同社》分析台積電選擇在熊本設廠的原因，並指出台積電希望日本政府能提供金援。

根據《共同社》昨（27）日報導，台積電董事長劉德音早在今年7月股東大會就表示，其目標是希望前往日本設廠，目前已進行實地考察。日本政府相關人士透露，台積電希望在進駐日本時，政府能夠提供數千億日元的金錢投資，因為半導體設廠是項大型投資，往往需要數千億至1兆日圓，且在日本的生產成本很高。

報導分析，位於九州的熊本縣水資源豐富，因此高科技產業集中，成為台積電前往日本設廠的候選地之一，不過該地周遭有索尼集團（Sony）的感光元件廠，設廠條件在談判上恐怕遭遇困難，不過有觀點認為，屆時若台積電設廠成功，索尼將向台積電新廠進行採購。

據悉，隨著美中兩大國在半導體技術優勢上競爭日益激烈，且半導體是生產高科技機械時不可或缺的電子零件，因此確保半導體供應無虞，儼然成為日本的國家課題提，招攬台積電進駐的競爭日益激烈。

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