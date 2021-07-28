中共侵台規模「超乎想像」　專家：需動員200萬軍力、先奪港口

▲解放軍在福建外海進行兩棲登陸演習。（圖／翻攝自微博）

記者張靖榕／綜合外電報導

中共若將武力攻台，會以何種規模和方式進犯，美國維吉尼亞州的智庫「2049計畫室」（Project 2049）分析師伊斯頓（Ian Easton）在新的研究中指出，屆時進軍規模和和暴力程度將會是「超乎人類所能理解的程度」。而為了奪取台灣，中共可能必須出200萬人的軍隊，數千艘軍艦船隻才有機會。

《富比士》（Forbes）26日的報導目前已累積近2萬5000人瀏覽，文中引述伊斯頓的最新研究，表示跨海峽的武裝衝突規模將會「超級大型」。伊斯頓的研究方向聚焦在一個前提，若必須以大量的人員裝備和最快的速度侵略台灣並打敗台灣軍隊，那解放軍就必須先占領台灣一到多個港口。

由於台灣地形緣故，能被用作搶灘登陸站的只有14個不大的沙灘，而伊斯頓表示，台灣守軍若致力於備戰，將能隨意把其中一個登陸作戰點變成一個「殘酷的殺戮戰場」。台灣並未想像中的容易失守或攻下，「台灣是一個艱困的目標」，崎嶇的地形和剛硬的防禦，和中共的武統決心碰撞，結果可能會是一台巨型的絞肉機。





▲國軍漢光演習演練沿岸抗擊。（圖／記者季相儒攝）

伊斯頓表示中共犯台規模將是超乎人類想像的，因為相似的事件與條件在歷史上未曾發生過，而在未來可能發生的兩棲作戰中，人們習慣回顧過往來預測會如何進行，「但歷史上沒發生過相似的事件。」

無論是1944年盟軍從納粹德國佔領下的法國登陸，或是1945年美軍進攻日軍佔據的沖繩島，都不足以相比台海情況。伊斯頓認為，戰時台灣能夠動員的軍力為45萬人或更多，即雖然現役軍隊規模約19萬人，但還有大量的後備軍力，台灣國防部長在2020年估計的26萬預備役軍人，「這顯然是保守估計了」。

伊斯頓提出2個假設，假設一為台灣總統在這場末日之戰前就被殺或被擄，並且台灣軍隊放棄抵抗，解放軍至少得出動30萬至40萬名軍人；而若台灣總統安全並及時動員一切力量，那解放軍就必須派出200萬名軍人，包括武警和民兵都得參戰。

200萬的中共解放軍和50萬台灣國軍一對一單挑將會有如「末日」一般的浩大，但若加入美國、日本和澳洲盟軍協防台灣對抗，暴力程度會大降低，尤其是當雙方都裝備齊全並啟用長程精確的導彈攻擊的話，情況將會不同，但此前也未曾發生此等規模的大戰爭，因此沒人知道實際情況將會如何發生。

不過屏除所有不確定性，有些事情仍是實際且合理的，伊斯頓指出不論解放軍或台灣國軍，不論多大規模的作戰，都必須仰賴強大的後勤線，只要其中一方喪失後方依靠，戰線很快就會瓦解。

伊斯頓文末作出結論，解放軍的戰略必須先在不過度損壞的情況下奪取台灣的港口，而台灣國軍為了防禦家園，在可能的戰事開始前必須將沿岸港口武裝的更加完備。