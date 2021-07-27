部桃AZ+莫德納疫苗混打計畫　鄭文燦證實：數據供中央參考

▲桃園市長鄭文燦表示，針對外界關心部桃醫院有參與AZ+莫德納疫苗混打計畫，院方進行測試，數據將交由中央疫情指揮中心做為參考。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市長鄭文燦27日主持防疫記者會上表示，針對部立桃園醫院有參與AZ+莫德納疫苗混打計畫，據其所知，是部桃徵求測試計畫，測試者混打後會有發燒等症狀，是要做成科學數據，再由測試計劃專家針對數據來做驗證報告，最後將數據交由中央疫情指揮中心醫療組或疫苗組做為參考。

鄭文燦指出，針對媒體報導部桃正進行AZ+莫德納的混打測試，因為部桃有張貼海報徵求測試者，可能因為這樣讓外界瞭解，根據他的瞭解是有進行疫苗測試，測試後少數的測試者會有1到2天，有一點點發燒現象，大體上狀況還算良好，這是要科學的數據，最後還是要由主持測試計畫專家學者來針對這些數據做驗證報告，也期待能夠提供給中央疫情指揮中心醫療組或是疫苗組做參考。

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▲桃園市長鄭文燦指出，外界關心國高中與補教人員是否有專案接種與團膳業者等納入防疫規劃，市府都已納入接種計畫。（圖／記者沈繼昌翻攝）

此外，有媒體關心，桃園市國高中與補教人員都已開始做專案接種，也有人覺得供應午餐團膳工廠也一樣重要，市府這邊針對團膳業者部分是否有研擬相關防疫措施與施打疫苗規劃。

鄭文燦強調，桃園市針對團膳業者也有相關防疫規範，已陸續發布，必須要符合包括中央廚房或餐廳規範，有的則是與批發市場批貨有一定防疫規範，不過目前學校的廚工有納入這一波學校施打計畫，廚工們都已配合做接種作業。

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