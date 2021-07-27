桃園市議會通過市民普發5千元　鄭文燦：尊重議員意見表達

▲桃園市議會27日的臨時會上提案市府廣發每人5000元，議會現場進行表決後通過。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

因應新冠肺炎疫情嚴峻，全國三級警戒長達2個半月直至27日才降為二級，桃園市議會國民黨團在臨時會上提議，建請市長鄭文燦普發市民每人5000元，會中民進黨團質疑普發不負責任，應針對生活陷入困境之民眾，經現場表決後，多數出席議員同意國民黨提案；會後鄭文燦表示，尊重議員意見表達的自由，「這是地方議會的常態，我們都尊重。」

桃園市議會27日天舉行第2屆第15次臨時會，討論三讀與一般議案，臨時動議議程時，國民黨黨團執行長市議員徐玉樹以代表國民黨團提出普發現金5000元之動議，徐玉樹指出，國內新冠肺炎疫情從五月急遽升溫，實施三級警戒超過2個月，對國內各行各業產生重大影響，造成民眾失業、被迫放無薪假，不少店家被迫關門，經濟方面陷入困境，建請鄭文燦市長普發市民現金5000元，以達紓困與振興經濟之效果。

▲桃園市議會27日的臨時會上，市議員徐玉樹提案市府廣發每人5000元，市長鄭文燦表示尊重議員意見表達。（圖／記者沈繼昌翻攝）

徐玉樹認為，「期盼鄭市長苦民所苦」，政府紓困措施對象並未包括今年5到7月未加入勞保幾乎生活不下去之民眾，普發5000元經費來源可以減少今年活動結餘與明年活動補助款等經費來支應。

徐玉樹提出普發現金動議，獲得無黨總召市議員李家興等議員聲援，李家興說，桃園市民普發5000元概算約需100餘億元，希望市政府尋找相關財源，讓市民有感。

出席民進黨議員蔡永芳、李光達則先後反對國民黨團普發現金5000元動議，蔡永芳強調，普發現金並不負責任，市府財政是否能負荷，且市府目前已負債400餘億元，同時對於是否能振興經濟仍存疑，應針對生活陷入困境民眾加強紓困，若亂花錢對桃園市財政將有很大衝擊，不同意齊頭式平等發現金，主張3個月以來，受到疫情衝擊、生活困頓民眾發放1萬元。

議長邱奕勝則針對3名市議員不同意見裁示表決，徐玉樹與李家興普發現金5000元動議，獲得出席35名議員22人贊成，蔡永芳有條件發放現金5000元，僅3人舉手贊成，李光達貧困鄉親發放1萬元，僅自己1人贊成，徐玉樹代表國民黨團普發5000元動議，獲得大會多數表決通過。

鄭文燦會後受訪時認為，地方議會在臨時會動議部分，會有很多議員提出各種對政策、建設，甚至對中央、地方的各種建議案，基本上尊重議員意見表達的自由，這是地方議會的常態，都會予以尊重。

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