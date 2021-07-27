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女公關伴屍自殘14hrs收押！拒求歡被毆穿心刀殺砲友　查連結真相

▲桃園市鄧姓女子23日清晨向警方自首聲稱，持水果刺死蔡姓男子，因受不了良心譴責因此報警自首，檢方依殺人罪嫌向地院聲押獲准，圖為案發地點大樓。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市鄧姓女子23日清晨向警方自首聲稱，持水果刺死蔡姓男子，因受不了良心譴責因此報警自首，檢方依殺人罪嫌向地院聲押獲准，圖為案發地點大樓。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市鄧姓女子23日清晨向平鎮警方自首指稱，凌晨時蔡姓男子到其住處求歡被拒，雙方發生口角，鄧女遭蔡男毆打，為求自保持水果刀刺入其心臟部位，鄧女見蔡男倒地後不知所措，也未送醫急救，伴屍14小時因受不了良心譴責才決定向警方自首，警方將鄧女送往桃園檢偵辦，桃檢偵訊鄧女後依殺人罪嫌起訴並向桃園地院聲押獲准，蔡男遺體將由檢方擇日解剖釐清死因。

平鎮警分局23日18時50分許接獲39歲的鄧姓女子報案，鄧女向警方聲稱殺了人要自首，平鎮警分局查隊與宋屋派出所員警趕抵現場，將已無呼吸心跳蔡男送醫急救，但最終仍宣告回天乏術。

鄧女向警方聲稱，她與死者39歲蔡姓男子為性伴侶關係，但長期有口角糾紛，蔡男再7月23日凌晨4時許至其住處求歡，雙方因細故再度爆發口角，蔡男出手毆打她，鄧女隨手持起手旁水果刀刺入蔡男心臟處，蔡男則倒地不起，因當時驚惶失措也未將蔡男送醫，伴屍14小時左右，直至晚間6時50分，因受不了良心譴責才打電話報警自首。

平鎮警方到場時，鄧女甚至出現自殘行為，警方急忙將蔡男與鄧女送往醫院急救與包紮傷口，但蔡男因傷勢過重，到院前已無呼吸心跳，急救後仍宣告不治，鄧女偵訊後被警方移送桃檢偵辦，桃檢檢察官複訊後依殺人罪向桃園地院聲押獲准，桃檢27日指出，將由承辦檢察官率法醫擇日解剖，以釐清蔡男真正死因。

據指出，鄧女是平鎮區某酒店女公關，在印尼出生，後來歸化台灣，她與蔡男並非男女朋友關係，2人都在外租屋居住，戶籍都設在平鎮區戶政事務所。檢警懷疑，最近因全國三級警戒，酒店都無法營業，雙方疑似多次約在租屋處進行人與人連結，但是否因人與人連結價格等問題或是其他原因起口角甚至衍生殺機，目前為檢警調查重點。

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