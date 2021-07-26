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又見取餐詐騙！「假外送員」1動作秒冒領　店家：感覺有計畫性

記者趙蔡州／綜合報導

外送取餐最近出現新的詐騙手法，桃園市一間餐廳業者投訴，24日遭到一名男子冒領餐點，對方進門後說是外送取餐，由於店家當時只有一張訂單，因此第一時間沒有多想，也沒有確認取餐編號，等到後續真正的外送員到場，才發現遭到詐騙。

根據《東森新聞》報導，監視器畫面可以看見，一名男子一邊使用手機一邊走進餐廳，進門口後快速跟店員打了聲招呼，接著伸手把放在取餐區的餐點拿走，隨後轉頭快速離開現場，看似正常的取餐，讓店家沒有多留意，直到幾分鐘後，另一名外送員趕到，聲稱要領取同樣餐點，店家才驚覺東西遭人冒領。

受害店家懷疑，事件從訂餐到取餐，可能是一連串的計畫，「男子很快的說，外送要取餐，當時只有一張單，所以我們也沒有懷疑」、「後來發現了，想說餐點都被拿走了，就趕快聯絡訂餐客人，但客人電話從頭到尾都關機，讓我覺得很不正常」、「正常叫外送，不可能關機的，當時我感覺，像是有計畫的」。

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▲▼鐵板燒餐點遭「假外送員」冒領！　損失660元...店家：感覺有計畫性。（圖／東森新聞）

▲「假外送員」進店秒取走餐點，竟是新騙餐手法，受害店家：「感覺有計畫性」。（圖／東森新聞）

其實近期有許多類似的騙餐事件，像是台北車站附近也有店家遭騙餐。北車周邊店家說，「事件大概發生在兩周前，現在我們都會問外送員，你取餐編號三碼是多少，跟我們講，如果正確的話，我們才會給他，現在就是一定要講那個號碼，然後我們還要看他手機。」

新冠疫情爆發後，餐廳維持生意已經不容易，沒想到現在又出現新的騙餐手法，趁店家忙碌疏於確認，趁隙取走餐點，想避免類似事件再度發生，店家只能多謹慎檢查。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

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