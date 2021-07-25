清貧女高中生喪父獲補助　節餘款回捐「留給下一個家庭」　　

▲女高中生手寫卡片感謝慈善單位。（圖／截取自賴秀樺臉書）

記者白珈陽／台中報導

台中一名女高中生的父親病逝，因家中是低收入戶，無力替父親安葬，慈善單位接獲通報後，全額補助7萬元幫助處理後事，喪事結束款項結餘有1萬1000元，女高中生與母親討論後，決定全數再捐回給原慈善單位，女高中生也以手寫卡片感謝慈善單位「想要將一點心意，留點給下一個同樣需要幫助的家庭」。

唯石軒行善功德會理事長賴秀樺於臉書表示，20日接獲慈善團體通報，1名63歲的謝姓男子，因脊柱後側彎併呼吸衰竭不幸往生，經查，亡者生前與外配結婚，並育有一女，目前就讀高二，家中還有年邁的母親需要照顧，謝男出生就領有殘障手冊，生活皆靠妻子工作來維持，為低收入戶。

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查證謝男家屬確實無力安葬，唯石軒行善功德會捐出7萬元，包含棺木、殯儀館冰櫃、喪葬禮儀等，全額補助。

喪事結束後，女高中生寫下卡片送給賴秀樺，「謝謝您在我跟媽媽最無助的時候給予我們幫助，讓我們能辦好爸爸的後事，不用擔心太多。現在事情已全部圓滿了，在我跟媽媽的討論下，我們兩個人想要將一點心意，留給下一個同樣需要幫助的家庭」。

▲女高中生與媽媽討論後，決定將剩餘善款回捐給原慈善單位。（圖／截取自賴秀樺臉書）

收到卡片的賴秀樺相當感動，她表示，只要女高中生能讀、想讀書，隨時可以找她，一定會資助到畢業，永遠可以兌現，要女高中生放手追逐理想，並好好保護辛苦的媽媽。

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