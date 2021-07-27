降級首日！台中第二市場喜迎人潮　意麵老店：早上就有人內用

記者白珈陽、莊智勝／台中報導

全台疫情趨緩，今(27日)終於迎來降級，《ETtoday新聞雲》記者走訪台中市第二市場，上午人流並不算多，不少店家排隊人數三三兩兩；當地老店、三代福州意麵老闆說，今天是降級第一天，早上已經有不少民眾來店內用，但市場人潮是否有變多，「還要再觀察一下！」

▲意麵老店老闆表示，一早就有客人入店內用。（圖／記者白珈陽攝）

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位於台中市中區的第二市場有逾百年歷史，攤位、店鋪有逾300家，是當地相當重要的市場；今降級首日，《ETtoday新聞雲》記者一早走訪市場，上午10點左右人潮還不算太多，但不少知名老店門口已有三三兩兩的民眾候餐，其中排隊買蘿蔔糕的2名婦人表示，疫情爆發至今已有2、3個月不敢來市場，就連頭髮都不敢弄，一直很期待降級、解封這天到來，「我白頭髮都冒出來、髮型都變形了，真的太久沒弄，不行了啦，等一下買完(蘿蔔糕)就要去弄頭髮！」針對疫情，婦人也說，雖然已經降級了但還是不敢掉以輕心，餐飲方面還是盡量外帶、買回家吃，會比較安心。

▲排隊買蘿蔔糕的婦人說，很久沒有美髮了，等等買完餐點就要去。（圖／記者白珈陽攝）

當地老店、三代福州意麵老闆也表示，今降級後開放內用，一早已有不少客人入店用餐，店內也遵守中央防疫指引，放置隔板、採梅花座等；老闆說，「今天是降級第一天，而且又是周二，雖然感覺上出入的人數有稍微多一點，但人潮有沒有真的變多，還是要再觀察一下。

▼意麵店內餐桌架設隔板。（圖／記者白珈陽攝）