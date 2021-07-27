特殊交友圈燒到新竹！桃園確診者是科技廠外包員工　匡列145人

▲新竹縣長楊文科。（圖／翻攝楊文科臉書）

記者陳羿妏／新竹報導

桃園昨（26日）新增3例個案，是一名20多歲某餐館員工，因餐館恢復營運前快篩，結果呈現陽性，經醫院採檢確診，而其胞弟、母親也染疫，且經查與特殊交友圈有關。對此，新竹縣長楊文科今（27日）於記者會表示，桃園昨日有2例個案是寶山鄉某科技業外包廠商、常駐在該公司服務的員工。

楊文科進一步說明，經本府衛生局協助疫調，目前共匡列145人，其中16人居家隔離、40人自主健康管理、89人自主健康監測。