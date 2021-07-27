苗栗縣「中央配撥疫苗量不足」　大型接種站及診所第4輪將暫停

▲因中央配發疫苗量不足，苗栗縣27至29日將暫停大型疫苗接種站設站與診所預約服務。（圖／記者黃孟珍攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

據苗栗縣衛生局統計，截至7月26日止累計接種12萬6350人次，疫苗接種使用率達88.6%，疫苗覆蓋率27.4%。公費疫苗預約平台疫苗第4輪將於30日開打，請38歲以上民眾可上網預約。但衛生局稍早卻表示，因中央配撥疫苗量不足，27至29日將暫停大型疫苗接種站設站與診所預約服務，造成不便之處，敬請見諒。

苗栗縣衛生局表示，COVID-19公費疫苗預約平台疫苗第4輪將於7月30日開打，38歲以上民眾可上網預約，預約登記期程至7月29日中午12時截止；本輪可接種疫苗為AZ疫苗，施打期間預計自7月30日至8月6日止。

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目前苗栗縣第4輪民眾意願登記數共2萬9943人，但27日早上中央公布配撥本縣疫苗為1萬4100劑，預計7月28日配撥4900劑及8月4日配撥9200劑，因中央配撥疫苗量不足，所以第4期27至29日將暫停大型疫苗接種站設站與診所預約服務。

至於疫苗混打的部份，縣長徐耀昌也指出，雖中央流行疫情指揮中心表示已在專家會議達成對於疫苗混打的決議共識，也有先從1到3類「疫苗混打」的規劃。不過目前的COVID-19 公費疫苗預約平台尚未列入相關「混打」規劃的資料，請民眾耐心等待中央公布，苗栗縣亦會配合最新政策滾動調整疫苗施打措施。

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