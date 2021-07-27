外交部推動高端疫苗援外　防止邦交國受中國「疫苗外交」勒索

▲外交部。（圖／ETtoday資料照）

記者蘇晏男／台北報導

衛福部食藥署19日通過高端疫苗緊急授權（EUA），國民黨發現外交部隔日疑發一份電報給9個友邦大使館，表達我方願捐贈高端疫苗。對此，外交部表示，是徵詢友邦意願及符合當地法規的狀況下，才可能推動國產疫苗援外，並無協助特定廠商兜售疫苗的情事，且不可能挪用國內採購疫苗的經費。外交部也說，為使友邦不受中國政府疫苗外交勒索，我方曾表示一旦我國國產疫苗量產，且在滿足國內需求的前提下，願意研議提供國產疫苗協助友邦抗疫的可行性。

國民黨主席江啟臣27日表示，他辦公室上午收到一份公文，是一份7月20日外交部發給9個大使館的電報，主旨為「授證我國產疫苗意願事」；內文中，表達我方研議授證高端疫苗給友邦，若友邦有意願，可併洽明核准使用高端疫苗在當地施打的條件，若無受贈意願，則請明告。

江啟臣質疑，食藥署19日讓高端疫苗通過EUA後，國產疫苗疑雲重重，且有眾多爭議，20日就馬上要透過外交部這個「外送平台」贈送高端疫苗給邦交國，還是用人民的納稅錢，外交部急什麼？這是外交部自作主張，還是政府高層授意？

對此，外交部回應，在徵詢友邦意願及符合當地法規的狀況下，才可能推動國產疫苗援外，外交部並無協助特定廠商兜售疫苗的情事

外交部指出，面對新冠疫情在全球持續擴大，部分友邦在取得疫苗不順利的情況下，對我國國產疫苗的進展持續關注並表達高度期盼；此外，中國政府也不斷利用疫苗企圖破壞我國與友邦的關係。

外交部表示，為使友邦不受中國政府疫苗外交勒索，我國政府曾表示，一旦我國國產疫苗量產，且在滿足國內需求的前提下，我方願意研議提供國產疫苗協助友邦抗疫的可行性；上述立場也是繼我國2020年捐贈國際社會醫療口罩等防疫物資協助各國抗疫後，再度向國際社會彰顯「台灣能夠幫忙」（Taiwan Can Help）的精神，除有助強化邦誼，更發揮「人溺己溺、人飢己飢」的人道關懷，善盡台灣做為國際間負責任成員的應有責任。

外交部說，由於友邦無論在採購或受贈外國疫苗，都有各自的衛生法規及程序以憑允許引進，因此在我國國產疫苗獲食藥署核准專案製造後，為回應友邦的急迫需求，外交部曾請駐館向駐在國政府瞭解友邦進口外國疫苗的相關條件及程序，作為先期評估的依據，並準備為以後我國國產疫苗量產並開始滿足國內需求後可以及時提供友邦協助，縮短作業時間與程序，儘早將疫苗送達有迫切需要的友邦，協助當地人民對抗疫情的蔓延。

外交部強調，絕無幫任何特定廠商兜售疫苗的意圖與行動，更不可能在尚未徵詢友邦意願及符合當地法規的情況下，貿然推動國產疫苗援外。即使未來我國有疫苗援外相關規畫，也將以外交部的援外預算支應，不可能挪用國內採購疫苗的經費，外交部對於這樣的不實指控感到遺憾。