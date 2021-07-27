陸27省經濟半年報出爐　湖北年增28.5%最多

▲湖北省在經歷新冠肺炎疫情後，經濟實現疫後復甦。（圖／CFP）

記者陳政錄／綜合報導

在大陸國家統計局，公布全國上半年GDP增速為12.7%後，截至26日，全大陸共有27個省份公布經濟半年報，以成長速度來看，湖北省在去年的低基期下，實現年增28.5%，排名第一，總量方面，廣東省生產總值5兆7226億元（人民幣，下同）最高，年增率13.0%。

值得注意的是，在走過新冠肺炎疫情影響後，為提高參考價值，大陸各省市也參考國家統計局數據，公布GDP增長率的兩年平均值。目前，大陸31個省市中，除了浙江、河北、西藏、新疆外，其餘27個省均已公布上半年的經濟成績單。

總量方面，排名前三分別為廣東、江蘇和山東，分別為5.7兆元、5.5兆元和3.8兆元，年增率分別為13%、13.2%、12.8%，兩年平均成長率為5%、6.9%、6.1%。

成長速度來看，實現地區生產總值2兆2777億元的湖北省，年增率28.5%，是大陸目前唯一超過20%的省分，惟去年同期，湖北省GDP年減19.3%，導致兩年平均增長僅為1.8%。

以兩年平均增速來看，海南成長7%為最多，上半年總值2885億元，年增率17.5%。官方解讀，借助自貿港建設的東風，海南經濟增長動力更強。

若和全大陸上半年12.7%的GDP增長率相比，目前共有湖北、海南、北京、江蘇、廣東、安徽、江西、山東、重慶這9個省份跑贏全國，上海的12.7%，則與全國增速持平。

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