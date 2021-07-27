直擊／基隆廟口解封現人龍！攤商收錢先消毒　遊客怕怕不敢內用

記者郭世賢、林冠吟／基隆報導

降級第一天！全國27日起降級至二級警戒，有條件開放餐飲業內用，全國目前僅剩北北宜仍未開放，而《ETtoday新聞雲》記者實際走訪基隆廟口夜市，帶讀者直擊降級現況，攤商的防疫措施更是花招百出，有攤商拿毛巾浸酒精，收錢時先將紙鈔硬幣全部消毒一次。

▲727解封第一天，基隆廟口夜市出現人潮。（圖／記者郭世賢攝）



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自5月疫情爆發停業2個多月的廟口夜市，終於在27日恢復營業，記者實際走訪，發現廟口夜市上午大約有七成商家恢復營業，包含知名營養三明治、陳記泡泡冰、一口吃香腸、豆簽羹等，看似有人潮，不過都是以在地人居多，不少攤位大排長龍，儘管開放餐飲內用，但一上午卻幾乎沒看見民眾在攤商內用，而多數商家仍憂心疫情再度爆發，不敢備料太多。

▲▼727基隆廟口夜市解封第一天，有幾個攤位人潮眾多。（圖／記者郭世賢攝）



開業的攤商除遵守基隆市政府規定的2罩（口罩、面罩）一套（手套）的措施外，對於防疫仍相當重視，就有攤商將毛巾浸泡酒精，將泡好的毛巾放在籃子裡拿來收錢，將錢歸位前還會先擦拭後再觸碰。

▲有店家先用毛巾浸泡酒精，將錢擦拭後才觸碰。（圖／記者郭世賢攝）



販售豆簽羹的郭先生就指出，今天上午的生意還可以，人潮是分時段來，但已經比休市前一周的人潮多很多，「休市前那一周幾乎都沒有人」，原本滿滿一鍋的羹賣到只剩約三分之一，大部分都是在地人來買居多。不過他也表示，為保持食材的新鮮度，也擔心疫情隨時再度爆發，備料有相對減少，避免「萬一感染休市，食材就又浪費掉」的窘境。

▲攤商豆簽羹郭先生指出，今天的生意還可以，只是還是很擔心疫情隨時會反撲。（圖／記者郭世賢攝）



而知名的陳記泡泡冰的郭小姐表示，目前僅提供外帶，內用的部分影響較小，畢竟泡泡冰多數仍以外帶為主，對於這部分比較沒有那麼擔心。至於今天的來客量是否有增加，郭小姐回應，人潮目前看來還好，主要還是要看晚上的來客數，備料的部分也不敢備太多，如果萬一又封起來，食材又會全部丟掉了。

▲泡泡冰攤商郭小姐表示，他們本來就以外帶居多，對於開放內用這部分較不擔心。（圖／記者郭世賢攝）