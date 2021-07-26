北港朝天宮明起憑出入證進出　廟內參拜限50人禁擲筊抽籤　

▲北港朝天宮嚴格控管進出人流，為避免民眾在廟外等太久，擺設在仁川殿的媽祖神尊及廟口參拜點暫不會撤掉，讓香客也可在外參拜。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

國內疫情防疫將於明7月27日起調降至二級警戒 ，雲林北港朝天宮亦將開放信徒、香客入廟參拜，廟方表示，已製作「出入證」發給進廟的民眾佩掛，門口管制採龍門進、虎門出，管制廟內在50人以下，可持香參拜，但不開放擲筊及抽籤。

朝天宮指出，三級防疫後便將正殿媽祖神尊迎請到廟門前的仁川殿，並在廟埕外設參拜點，讓民眾在廟外參拜；明日降為二級警戒，將有條件開放進入參拜，廟方人員研商後，遵照指揮中心指引開放信眾入廟，人數控制在50人以下，因此採單一出入口管制「龍門進、虎門出」，並落實實聯制、戴口罩、量測體溫及手部消毒。

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▲北港朝天宮嚴格控管進出人流，製作「出入證」發給進廟的民眾佩掛，門口管制採龍門進、虎門出，管制廟內在50人以下。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

朝天宮表示，將於準備「出入證」讓香客持證進入，出廟門時繳回，一出一進以準確控管入廟人數，其中考量有香客太久沒與媽祖近距離溝通，雖不會限制逗留時間，但因有人數管控，希望香客參拜後不要逗留，讓其他人可進廟，另為避免民眾在廟外等太久，擺設在仁川殿的媽祖神尊及廟口參拜點暫不會撤掉，讓香客也可在外參拜。

▲北港朝天宮在各神殿地面貼有防疫距離的腳印貼紙，呼籲參拜保持安全距離，且不能擲筊、抽籤，請信眾配合參拜全程戴好口罩，如體溫過高，也只能在廟外參拜。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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