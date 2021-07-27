　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

郭婞淳舉重奪金！國訓中心「運科小組」成關鍵角色

記者崔至雲／台北報導

「舉重女神」郭婞淳今（27日）在東京奧運59公斤量級奪下金牌，除了自身的努力，國家訓練中心邀集國內運動科學及運動醫學專家，籌組運動科學小組也成為幕後推手。擔任總召集人的國立台灣師範大學運動競技學系研究講座教授相子元，應用運動科學全面支援教練選手訓練，協助選手減少運動傷害以提升競技表現，進一步達成奪牌目標。

▲▼台灣舉重女神郭婞淳。（圖／體育署提供）

▲台灣舉重女神郭婞淳。（圖／體育署提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

舉重是台灣奧運代表隊重點金庫之一，相子元在多年前即針對舉重隊需求，開發舉重即時技術回饋系統，協助舉重隊在2016年里約奧運摘金。

相子元指出，這2年更進一步結合科技部「精準科研計畫」舉重運科團隊，利用影像分析技術及人工智慧開發出智慧型槓鈴軌跡追蹤系統，應用於舉重隊日常訓練，不僅可協助教練針對選手動作進行修正，也可藉由量化參數與軌跡變化作為預防訓練傷害的重要指標。

▲▼ 郭婞淳舉重奪金！國訓中心「運動科學小組」扮關鍵角色 。（圖／台灣師範大學提供）

▲運科團隊持續開發在手機上即時呈現槓鈴軌跡與數據。（圖／台灣師範大學提供）

相子元也提到，槓鈴移動軌跡的辨識，可透過電腦運算即時呈現軌跡與數據，也可直接在手機上即時顯示，希望舉重隊能在運動科學團隊的支援下，確實發揮訓練績效，在東京為我國延續奧運奪金之戰績。

相子元說，看到郭婞淳奪金「真的是實至名歸」，奧運開始的2年前國訓中心就不斷與教練及選手做運動科學的分析，提供「不容易看到的資訊」，包含整合營養、體重控制、心理狀態、動作技術等。

▲▼ 郭婞淳舉重奪金！國訓中心「運動科學小組」扮關鍵角色 。（圖／台灣師範大學提供）

▲台師大運動競技學系研究講座教授相子元擔任這次運動科學小組總召集人。（圖／台灣師範大學提供）


台北市立大學運動器材科技所教授何維華也說，運動科學是提供選手及教練技術、科技的素養，針對舉重賽事，研發團隊運用高科技的飛彈材料製作舉重地墊，讓選手在練習中能更順利。

回憶起協助郭婞淳的時光，何維華說，要有國際賽事的經驗，就要完整的一定訓練，2018年為了協助郭婞淳前進世錦賽，國訓中心做了很多移地訓練的場勘；2019年也做了黃金計畫，讓選手演練比賽當天的生活流程，包含早上開始吃飯、熱身、比賽等，讓選手們增加更多信心。

何維華提到郭婞淳，他開心的表示，她真的是相當自律的選手，做了很多自我要求的體能訓練，甚至要求訓練師不斷精進自己，而國訓中心也提供許多科學數據，讓教練及選手能越來越了解自己的身體、肌肉，甚至理學知識等，「她今天奪牌，我相信大家都很感動」。

國訓中心內設的運動科學處自2016年起，開始擴大後勤支援團隊，已逐漸成為支援國家代表隊運科主要人力，為了落實運科支援工作，近年來國訓中心運科處安排運科人員長期隨隊，依據教練需求進行例行性之運科檢測與評估，整理出選手身體狀況資料，提供教練在擬定與修改訓練計畫之參考依據。

2017年台北世大運及2018年雅加達亞運，運動科學皆扮演重要關鍵角色，希望台灣的奧運健兒在運動科學團隊支援下確實發揮訓練績效，全力在2020東京奧運上發光發熱，展現台灣競技與運動科學的實力。


 

ET快訊
疫苗登記系統重開3小時　只願打高端僅3.7萬人「占比不到1%
快訊／15年劃下句點！　《國光幫幫忙》證實收攤
吳詩儀女子拳擊挺進16強　首闖奧運展大將之風
郭婞淳奪金瞬間在想這「神秘數字」　甜喊再戰下屆巴黎奧運
奧運級三寶！東奧官員誤闖賽道　慘被競速車手撞上
空拍視角曝光！外媒捕捉郭婞淳「躺地燦笑」　網感動：她超享受
郭婞淳奪金「大滿貫」泛淚：希望帶給台灣力量
我還輪得到莫德納嗎？　陳時中曝分配量
東京奧運各國獎牌統計！中華隊加油！

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

跟我同年紀薪水比我高兩倍！　「一張表」看懂你的薪水高低

疫苗登記系統重開3小時　只願打高端3.7萬人「占比不到1%」

健身人潮悄浮現　雲林國民運動中心這場地最熱門！

「58.2萬劑AZ」已完成冷鏈查核　最快8／3放行！

部桃AZ+莫德納疫苗混打計畫　鄭文燦證實：數據供中央參考

實力形象兼具！網列郭婞淳「最佳代言」全民甘願買單：直接舉起來

郭婞淳舉重奪金！國訓中心「運科小組」成關鍵角色

西南風更猛了！指考3天降雨「更久更廣」　周末低壓帶攪局迎暴雨

霸氣奪金！婞淳女神狂破「3項奧運紀錄」　網見證歷史一刻哭了

降級觀察期曝！專家「最憂心一件事」：若有疏失恐直升四級警戒

女抱怨車違停遭拖吊！男友幫出氣　持球棒怒砸保管場...5警壓制送辦

旗津落水失蹤6歲李小弟找到了！　父救子雙溺斃...海巡湧浪中抱回童

射箭男團奪銀「每場都當金牌戰」　教練曝光練習影片！畫面超爆笑

美國13歲女孩玩彈弓椅撞上海鷗　「被鳥打臉」下秒往外一丟超驚嚇

小S逼許老三「跟源禧哥哥說想你」　她撿到槍「我不想他」超無奈：不知道他是誰...

楊勇緯高中上《大集合》帥樣被挖出！　5年前PK禾浩辰..13秒完成拿第二

《當男人戀愛時》| 正式預告 | Netflix

貓媽叼喵寶寶進房「塞給小主人」 熱心牽線：你們一起玩❤萌翻網

出事了阿北！經典迷因還記得嗎？ 胖騎士車禍勾回憶「黃主任是你嗎」

跆拳道羅嘉翎被封「新國民女友」　媽笑：想交往先過爸媽哥三關！

跟我同年紀薪水比我高兩倍！　「一張表」看懂你的薪水高低

疫苗登記系統重開3小時　只願打高端3.7萬人「占比不到1%」

健身人潮悄浮現　雲林國民運動中心這場地最熱門！

「58.2萬劑AZ」已完成冷鏈查核　最快8／3放行！

部桃AZ+莫德納疫苗混打計畫　鄭文燦證實：數據供中央參考

實力形象兼具！網列郭婞淳「最佳代言」全民甘願買單：直接舉起來

郭婞淳舉重奪金！國訓中心「運科小組」成關鍵角色

西南風更猛了！指考3天降雨「更久更廣」　周末低壓帶攪局迎暴雨

霸氣奪金！婞淳女神狂破「3項奧運紀錄」　網見證歷史一刻哭了

降級觀察期曝！專家「最憂心一件事」：若有疏失恐直升四級警戒

徐若熙中繼原因是打玻尿酸　葉總：固定進廠保養手肘

貿協台灣經貿網首度攜手俄羅斯最大電商OZON　搶佔數位貿易商機

小豬開箱新家「沒東西抓把柄」　KID翻出男外套...峮峮再找到短褲

見證郭婞淳奪金「大滿貫」　教練哭了：還沒有ending

海巡署高層捲吸金詐騙遭聲押！辦自己人衝總部　逮3線1長官

婦人家中熟睡突遭4狼擄走性侵！「辣椒粉抹私處」綁手腳丟包灌木叢

心碎影片！二哈傻笑不知被丟包　「下秒狂追車」惡劣男棄養全被拍

跟我同年紀薪水比我高兩倍！　「一張表」看懂你的薪水高低

嫌台積電股票太貴難買！小股東喊「分割降價」　分析師：多此一舉沒必要

15年劃下句點！　《國光幫幫忙》證實收攤

生活熱門新聞

不用等簡訊！第四輪疫苗上平台登錄就成功

中華奧會賽程「獨漏莊智淵」！網怒灌臉書譙翻

桌球混雙頒獎　台日貼緊緊「中國臭臉閃超遠」！

前國手出賽斷韌帶　竟遭放生機場

客人下單只回「皮卡」　外送員1招讓他說人話

全台最年輕！26歲男接種AZ疫苗5天後過世

郭婞淳開把數字「比其他人都高」　網驚呆

疫苗登記平台今下午2點再開放！新增高端可選

今起降二級！　吃喝玩樂10大QA一次看

降二級「2個15」保護自己　醫要蔡賴快做一件事

才剛降級！　醫一早直擊民眾「馬上鬆懈了」

斷中國桌球5金美夢！陸網怒喊1點「日本人的心機」

43歲男預約疫苗不符合資格　網揭關鍵原因

今增16例本土「分佈4縣市」　桃園市6例最多！

更多熱門

相關新聞

快訊／郭婞淳摘金、奧運殿堂播國旗歌之際　共軍派運8擾台

快訊／郭婞淳摘金、奧運殿堂播國旗歌之際　共軍派運8擾台

台灣「舉重女神」郭婞淳在今27日舉重女子59公斤量級登場，抓舉103公斤突破奧運紀錄，立於不敗之地，接著挺舉第1把125公斤也是輕鬆完成，以總和228公斤的成績「提前」收穫金牌，為台灣奪得本屆東奧的第一面金牌，也成功在奧運殿堂播放國旗歌。在此同時，國防部傍晚公布，中國大陸派遣一架運8反潛機侵擾我國西南空域。

「舉重女神」郭婞淳奪金行頭美翻

「舉重女神」郭婞淳奪金行頭美翻

郭婞淳奪金　陳葦綾：篤定成就榮耀

郭婞淳奪金　陳葦綾：篤定成就榮耀

郭婞淳最迷人的5大特質

郭婞淳最迷人的5大特質

台東驕傲！郭婞淳東奧奪金+破3紀錄　饒慶鈴讚她還拿下這榮耀

台東驕傲！郭婞淳東奧奪金+破3紀錄　饒慶鈴讚她還拿下這榮耀

關鍵字：

郭婞淳舉重國訓中心運動科學奧運影音

讀者迴響

熱門新聞

不用等簡訊！第四輪疫苗上平台登錄就成功

直擊《全明星》比利、凱莉車內激吻

阿翔深夜突遭Grace「狠甩巴掌」！

中華奧會賽程「獨漏莊智淵」！網怒灌臉書譙翻

桌球混雙頒獎　台日貼緊緊「中國臭臉閃超遠」！

前國手出賽斷韌帶　竟遭放生機場

5、6月雲端發票傳錯！財部認了：都給獎

郭婞淳第3把抓舉103公斤破奧運紀錄

王子短跑教練「代表台灣闖東奧」

東奧台灣第1金！郭婞淳3破奧運紀錄

郭婞淳奪金全場嗨翻！主持人喊最高です

鄉民爆鄭怡靜慘被趕出台南！黃偉哲回應了

韓射箭選手邀中華隊自拍　網跪求正面照

客人下單只回「皮卡」　外送員1招讓他說人話

全台最年輕！26歲男接種AZ疫苗5天後過世

更多

最夯影音

更多
女抱怨車違停遭拖吊！男友幫出氣　持球棒怒砸保管場...5警壓制送辦

女抱怨車違停遭拖吊！男友幫出氣　持球棒怒砸保管場...5警壓制送辦
旗津落水失蹤6歲李小弟找到了！　父救子雙溺斃...海巡湧浪中抱回童

旗津落水失蹤6歲李小弟找到了！　父救子雙溺斃...海巡湧浪中抱回童

射箭男團奪銀「每場都當金牌戰」　教練曝光練習影片！畫面超爆笑

射箭男團奪銀「每場都當金牌戰」　教練曝光練習影片！畫面超爆笑

美國13歲女孩玩彈弓椅撞上海鷗　「被鳥打臉」下秒往外一丟超驚嚇

美國13歲女孩玩彈弓椅撞上海鷗　「被鳥打臉」下秒往外一丟超驚嚇

小S逼許老三「跟源禧哥哥說想你」　她撿到槍「我不想他」超無奈：不知道他是誰...

小S逼許老三「跟源禧哥哥說想你」　她撿到槍「我不想他」超無奈：不知道他是誰...

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

中華隊加油！最強賽事全紀錄

中華隊加油！最強賽事全紀錄

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

即日起至7月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額再送毛孩洗澡體驗券！快讓毛孩涼一夏～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面