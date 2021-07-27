郭婞淳舉重奪金！國訓中心「運科小組」成關鍵角色

記者崔至雲／台北報導

「舉重女神」郭婞淳今（27日）在東京奧運59公斤量級奪下金牌，除了自身的努力，國家訓練中心邀集國內運動科學及運動醫學專家，籌組運動科學小組也成為幕後推手。擔任總召集人的國立台灣師範大學運動競技學系研究講座教授相子元，應用運動科學全面支援教練選手訓練，協助選手減少運動傷害以提升競技表現，進一步達成奪牌目標。

▲台灣舉重女神郭婞淳。（圖／體育署提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

舉重是台灣奧運代表隊重點金庫之一，相子元在多年前即針對舉重隊需求，開發舉重即時技術回饋系統，協助舉重隊在2016年里約奧運摘金。

相子元指出，這2年更進一步結合科技部「精準科研計畫」舉重運科團隊，利用影像分析技術及人工智慧開發出智慧型槓鈴軌跡追蹤系統，應用於舉重隊日常訓練，不僅可協助教練針對選手動作進行修正，也可藉由量化參數與軌跡變化作為預防訓練傷害的重要指標。

▲運科團隊持續開發在手機上即時呈現槓鈴軌跡與數據。（圖／台灣師範大學提供）

相子元也提到，槓鈴移動軌跡的辨識，可透過電腦運算即時呈現軌跡與數據，也可直接在手機上即時顯示，希望舉重隊能在運動科學團隊的支援下，確實發揮訓練績效，在東京為我國延續奧運奪金之戰績。

相子元說，看到郭婞淳奪金「真的是實至名歸」，奧運開始的2年前國訓中心就不斷與教練及選手做運動科學的分析，提供「不容易看到的資訊」，包含整合營養、體重控制、心理狀態、動作技術等。

▲台師大運動競技學系研究講座教授相子元擔任這次運動科學小組總召集人。（圖／台灣師範大學提供）



台北市立大學運動器材科技所教授何維華也說，運動科學是提供選手及教練技術、科技的素養，針對舉重賽事，研發團隊運用高科技的飛彈材料製作舉重地墊，讓選手在練習中能更順利。

回憶起協助郭婞淳的時光，何維華說，要有國際賽事的經驗，就要完整的一定訓練，2018年為了協助郭婞淳前進世錦賽，國訓中心做了很多移地訓練的場勘；2019年也做了黃金計畫，讓選手演練比賽當天的生活流程，包含早上開始吃飯、熱身、比賽等，讓選手們增加更多信心。

何維華提到郭婞淳，他開心的表示，她真的是相當自律的選手，做了很多自我要求的體能訓練，甚至要求訓練師不斷精進自己，而國訓中心也提供許多科學數據，讓教練及選手能越來越了解自己的身體、肌肉，甚至理學知識等，「她今天奪牌，我相信大家都很感動」。

國訓中心內設的運動科學處自2016年起，開始擴大後勤支援團隊，已逐漸成為支援國家代表隊運科主要人力，為了落實運科支援工作，近年來國訓中心運科處安排運科人員長期隨隊，依據教練需求進行例行性之運科檢測與評估，整理出選手身體狀況資料，提供教練在擬定與修改訓練計畫之參考依據。

2017年台北世大運及2018年雅加達亞運，運動科學皆扮演重要關鍵角色，希望台灣的奧運健兒在運動科學團隊支援下確實發揮訓練績效，全力在2020東京奧運上發光發熱，展現台灣競技與運動科學的實力。



