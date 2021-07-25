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快訊／花65元就中獎！小7開出「4張千萬發票」　百萬得主也有5人

▲雲林縣稅務局將於10月17日舉辦「發票做公益．二手市集挖寶趣」租稅宣導活動，邀請民眾帶統一發票前往即可參加挖寶與抽獎。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲5、6月統一發票開獎了。（示意圖／記者蔡佩旻攝）

記者蕭筠／台北報導

發票翻出來！5、6月統一發票今（25）日開獎了，其中，千萬特別獎獎號為「51118051」、200萬元特獎號碼則是「37385202」。稍早7-11超商也公布最新中獎名單，一共開出4張千萬發票，消費者最低只花65元幸運中獎，而雲端發票也有5位百萬得主。

▲▼7-11發票中獎名單。（圖／業者提供）

▲7-11發票中獎名單一次看。（圖／業者提供）

7-11公布最新一期發票中獎名單，其中，1人在桃園市蘆竹區蘆坎門市購買65元飯糰、飲料中獎；1人在高雄市岡山區柳橋門市購買282元零食、飲料及CITY CAFE冰咖啡；1人在新北市永和區永騰門市購買100元民生用品；1人則於台北市內湖區東湖門市購買90元民生用品，一共有4位幸運兒獲得千萬大獎。

另，還有5位雲端發票專屬獎百萬得主，1人在台北市文山區新秀門市購買30元飲料；1人在台北市大同區長峰門市共花費114元購買御料小館冷凍食品、飲料；1人在新北市三重區美吉門市購買29元飲料；1人在新北市樹林區大展門市花費10元購買報紙；1人在台北市大安區仕吉門市花費共950元購買民生用品。

▲▼110年5-6月統一發票。（圖／記者陳俐潔製圖）

▲110年5-6月統一發票中獎號碼一次看。（圖／記者陳俐潔製圖）

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