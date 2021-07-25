美「成功攔截」短程彈道飛彈！　飛彈防禦試驗成功

▲美國2018年就曾在夏威夷進行飛彈防禦試驗。（圖／達志影像／美聯社）



文／中央社

美國飛彈防禦署（Missile Defense Agency, MDA）發布新聞表示，今天在夏威夷西北方海域上空進行的飛彈防禦試驗，成功攔截兩個短程彈道飛彈目標當中的一個。

路透社報導，美國飛彈防禦署表示，它無法確認第2個目標是否已被摧毀。

The United States intercepts one of two targets in a missile defense test conducted over the ocean northwest of Hawaii, the #US Missile Defense Agency says.https://t.co/cKEpL26Gyo — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) July 25, 2021

飛彈防禦試驗是改良技術的機會，但也是在展現美國在全球舞台的強大防衛實力。美國飛彈防禦署的使命是發展多層次系統（multi-layered system），能用來保護美國與其軍事力量，以及美國的盟邦。

今天的試驗名為「神盾武器系統33飛行試驗」（Flight Test Aegis Weapon System 33），目的是藉由從一艘美國海軍戰艦發射2枚飛彈，攔截兩個短程彈道飛彈目標。

美國飛彈防禦署表示，這項試驗是截至目前它所執行的最複雜任務。

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