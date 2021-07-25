　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

美「成功攔截」短程彈道飛彈！　飛彈防禦試驗成功

▲▼美國2018年就曾在夏威夷進行飛彈防禦試驗。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國2018年就曾在夏威夷進行飛彈防禦試驗。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

美國飛彈防禦署（Missile Defense Agency, MDA）發布新聞表示，今天在夏威夷西北方海域上空進行的飛彈防禦試驗，成功攔截兩個短程彈道飛彈目標當中的一個。

路透社報導，美國飛彈防禦署表示，它無法確認第2個目標是否已被摧毀。

飛彈防禦試驗是改良技術的機會，但也是在展現美國在全球舞台的強大防衛實力。美國飛彈防禦署的使命是發展多層次系統（multi-layered system），能用來保護美國與其軍事力量，以及美國的盟邦。

今天的試驗名為「神盾武器系統33飛行試驗」（Flight Test Aegis Weapon System 33），目的是藉由從一艘美國海軍戰艦發射2枚飛彈，攔截兩個短程彈道飛彈目標。

美國飛彈防禦署表示，這項試驗是截至目前它所執行的最複雜任務。

《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

 
ET快訊
戴資穎神角度短球回擊「幾乎貼地」　網驚呼：根本是鬼之神手
快訊／擊敗南韓啦！桌球混雙「林鄭配」闖進4強
和輕熟女旅館激戰花6200　嫩男「越想越吃虧」報警處理
楊勇緯奪銀　他問「戰神朱木炎當年有多猛？」網曝：打奧運用飛的
快訊／新北市議員唐慧琳罹胰臟癌離世　享年49歲
莫德納只排第5　最多國家「入境認可」疫苗曝光
東京奧運各國獎牌統計！中華隊加油！

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

美「成功攔截」短程彈道飛彈！　飛彈防禦試驗成功

台灣太難搶灘！　美軍事記者曝「台中港」是共軍第1目標

姚元浩：恭喜江宏傑離婚..陳漢典：喝多少了XD　逼問周予天「有沒有偷接吻」全笑歪

河南鄭州暴雨！飼主揹阿金逃命 「怕狗狗弄濕」揹著牠走過泥水　

高雄鳳山女子觸電身亡原因曝！　市府工務局追責「2年前承包商」

男大生88萬越野車開進海灘滅頂　記取教訓！PO人車最後合照：R.I.P

「柔道男神」楊勇緯東奧奪銀創紀錄　長太帥爆紅！IG.臉書狂漲粉「追蹤數翻7倍」

孟加拉小牛申請世界最矮紀錄！身高「僅50公分」成農場大明星

戴資穎東奧羽球首戰連拿11分！ 橫掃瑞士...25分鐘愜意第一勝

短褲妹超車後突然「右切臨停」！後車反應不及撞上...網：有夠瞎

高雄女路過積水觸電！搶命4天亡　哥悲求真相：至少告訴我怎麼發生

台灣首面獎牌開張！楊勇緯創紀錄 勇奪東奧銀牌...寫下柔道歷史新頁

美「成功攔截」短程彈道飛彈！　飛彈防禦試驗成功

台灣太難搶灘！　美軍事記者曝「台中港」是共軍第1目標

前奧運金牌大讚楊勇緯「這一點」　但卻因經驗差距落敗　

陸射擊選手奪東奧首金！CNN下標提「新冠確診也增加」惹怒陸媒

烏克蘭最美柔道家！21歲擁「逆天長腿」48公斤級奪銅：想被她摔

宅女小紅見尪「放牧」育兒模式　無奈喊：母親永遠到不了的境界

女生打「莫德納」更容易出現不良反應！　75%日本人打完2劑發燒

暴雨襲河南！　「多虧SEVENTEEN手燈成功獲救」...暖心設計網讚爆

租屋處突被拍賣　競價「4分鐘狂飆120萬」！她12年愛窩沒了

烟花「閃過台灣」今將直插長江三角洲　專家警告：防災壓力很大

扶輪社友捐贈嘉義長庚正壓檢疫亭　6醫護可同時進行採檢

雷射針灸加持！楊勇緯奪台灣第一銀　長庚運醫團隊幫大忙

搭捷運驚見超巨北半球！　45度「上帝視角」全看光

軍武熱門新聞

海灘太難搶　美記者曝「台中港」是共軍第1目標

美試驗「成功攔截」短程彈道飛彈

塔江艦27日交艦！　專家：機動隱匿快速火力強

陸生畫「解放台灣」激戰　台灣人反應曝光

黃珊珊「前總長哥哥」首揭潛艦國造新進度　曝光中共攻台關鍵因素

傳2017年秘密炸伊拉克！F-117現死亡谷

塔利班挺進邊界　塔吉克30年來首度戰備檢查

第三次世界大戰　日本先對這國下手

歐巴馬證實UFO影片是真的！

大陸網友稱核彈轟到日本投降　專家：常規打不過才用核武

解放軍緊張了？英國將在亞洲海域「永久部署」2艘軍艦

美軍深夜撤離　盟友天亮了才知道

俄新隱形戰機代號Checkmate　莫斯科航展曝光

美軍首度在日本試射「海馬斯火箭」

更多熱門

相關新聞

美軍8月2次「大型飛彈試驗」　驗證愛國者飛彈

美軍8月2次「大型飛彈試驗」　驗證愛國者飛彈

愛國者飛彈為台灣等多國採用，現在美國陸軍預告，8月底將在夏威夷考艾島（Kauai）的太平洋飛彈試驗場，進行2次大型飛彈防禦試驗，預計將發射的就是愛國者飛彈。專家分析美軍此舉意在證明，愛國者飛彈系統能有效保護台灣等第一島鏈國家面臨的敵對威脅。

拜登授權撥款1億美元　助阿富汗難民

拜登授權撥款1億美元　助阿富汗難民

佛州大樓倒塌97死　搜救任務告終

佛州大樓倒塌97死　搜救任務告終

美國加購2億劑輝瑞　因應日後需求

美國加購2億劑輝瑞　因應日後需求

貓警長把鍵盤當貓抓板　部下求饒

貓警長把鍵盤當貓抓板　部下求饒

關鍵字：

美國短程彈道飛彈夏威夷飛彈防禦署MDA軍武國際軍武北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

體操無緣決賽　總教練林育信道歉

忍住不射更持久？最美博士「超銷魂手法」曝光

夫妻洗澡　她1習慣讓老公超崩潰

吳亦凡錄影途中牽走17歲女星　Angelababy解圍

吳亦凡爆荒淫選妃趴影片瘋傳！

戴資穎出賽「孩問Uber Eats怎可參加？」爸傻眼

外送到「18億陶朱隱園」！同行驚曝餐點明細

貓媽嘴叼喵寶寶　整坨塞給小主人

吃定OL「沒內褲又好欺負」　惡狼4度性侵她

楊勇緯結婚了嗎？日網為他開「八卦維基百科」

莫德納只排第5　最多國家「入境認可」疫苗曝光

快訊／新北市議員唐慧琳罹胰臟癌離世　享年49歲

奧運最養眼　萬惡計分板讓鮮肉秒全裸

2喬治亞球員搭飛機到了東京　竟發現沒報名

楊勇緯太帥　日網暴動：喘不過氣

更多

最夯影音

更多
姚元浩：恭喜江宏傑離婚..陳漢典：喝多少了XD　逼問周予天「有沒有偷接吻」全笑歪

姚元浩：恭喜江宏傑離婚..陳漢典：喝多少了XD　逼問周予天「有沒有偷接吻」全笑歪
河南鄭州暴雨！飼主揹阿金逃命 「怕狗狗弄濕」揹著牠走過泥水　

河南鄭州暴雨！飼主揹阿金逃命 「怕狗狗弄濕」揹著牠走過泥水　

高雄鳳山女子觸電身亡原因曝！　市府工務局追責「2年前承包商」

高雄鳳山女子觸電身亡原因曝！　市府工務局追責「2年前承包商」

男大生88萬越野車開進海灘滅頂　記取教訓！PO人車最後合照：R.I.P

男大生88萬越野車開進海灘滅頂　記取教訓！PO人車最後合照：R.I.P

「柔道男神」楊勇緯東奧奪銀創紀錄　長太帥爆紅！IG.臉書狂漲粉「追蹤數翻7倍」

「柔道男神」楊勇緯東奧奪銀創紀錄　長太帥爆紅！IG.臉書狂漲粉「追蹤數翻7倍」

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

中華隊加油！最強賽事全紀錄

中華隊加油！最強賽事全紀錄

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

即日起至7月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額再送毛孩洗澡體驗券！快讓毛孩涼一夏～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面