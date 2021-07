美「成功攔截」短程彈道飛彈！　飛彈防禦試驗成功

▲美國2018年就曾在夏威夷進行飛彈防禦試驗。(圖/達志影像/美聯社)



文/中央社

美國飛彈防禦署(Missile Defense Agency, MDA)發布新聞表示,今天在夏威夷西北方海域上空進行的飛彈防禦試驗,成功攔截兩個短程彈道飛彈目標當中的一個。

路透社報導,美國飛彈防禦署表示,它無法確認第2個目標是否已被摧毀。

