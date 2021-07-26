台版結婚詐欺師！廚工1人分飾3角　多金熟女上當105次789萬飛了

▲趙男利用交友軟體結識多金又單身的熟女，詐騙陳女105次789多萬元。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

低級騙子！46歲趙男2014年起謊稱自己是電信公司副總，詐騙未婚女子2212萬餘元遭起訴，沒想到2017年又透過交友軟體結識陳姓單身多金女，謊稱阿嬤過世、爸爸出車禍，更1人分飾姊夫、律師2角色，謊稱自己死亡需繳付稅金，要求陳女匯款105次，得手789萬。士林法院審結，依詐欺財罪，累犯，處有期徒刑1年6月。

愛情騙子我問你！多金又單身的陳女控訴，自己在2017年間透過交友軟體認識趙男，趙男更甜蜜以結婚為前提為交往，讓空虛寂寞的她以為遇到真命天子，旋即陷入戀愛泡泡裡，孰不知竟是踏入趙男戀愛詐騙圈套裡。

2人你儂我儂熱戀期間，趙男逐漸露出狐狸尾巴，以廠商惡意倒閉，父親車禍、阿嬤往生、母親生病各種瞎理由騙錢，陳女信以為真，便匯款105次，每次都數萬元，累積更高達789萬2735元。

陳女直到2018年時察覺不對，豈料趙男急中生智，以「姊夫」名義騙陳女自己因病過世，接著又以「黃律師」身份聯繫陳女，稱要過戶趙的財產給她，但必須先支付稅金、過戶費，竟又騙到5萬元。

陳女最後發現自己好像被騙了，便對趙男提告。審理期間，趙男無辜表示「雙方是借貸關係，等有錢後會還給陳女」，否認自己有詐騙行為。

法官審酌，趙男不思以正途獲取財物，竟以詐欺方式騙取他人財物，現在從事廚房助理，月薪2萬8000元，但尚未與陳女和解，依詐欺取財罪，判處1年6月。另外，趙男2014年間詐騙未婚女子2212萬元，法院仍在審理當中。

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